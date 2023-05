Viral Video: शादी की स्टेज पर डांस कर रहा था इंजीनियर, अचानक पड़ा दिल का दौरा और पसर गया मातम

वीडियो खूब हो रहा वायरल

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ का बताया जा रहा है. वीडियो से लगता है कि यह किसी मैरिज फंक्शन का है. यहां लोग परिवार के अन्य लोगों के साथ डांस कर रहे हैं. स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन और कुछ लोग भी नाचने में मशगूल होते हैं.तभी एक शख्स को कुछ अजीब लगने लगता है. वह कुछ देर ठहरने के बाद स्टेज पर बैठ जाता है और हार्ट अटैक आने पर कुछ ही लम्हों में पीछे गिर जाता है. मरने वाले की पहचान दिलीप रौजकर के तौर पर हुई है, जो बालोद जिले के रहने वाले थे. वह भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे.

Sudden Death - Dilip Rautkar

victim of a heart attack while dancing at a wedding, which led to his sudden death on the spot। 52 year old.

"He did not even get a chance to be taken to the hospital. He died suddenly on the spot. People tried to shake him."https://t.co/RP2fWDoKgx pic.twitter.com/56P2Vvdgoz

— Hello Dave (@David83823494) May 10, 2023