Advertisement
trendingNow13237404
Hindi Newsजरा हटकेगाय-भैंस के जैसे भूसा खाने का शौकीन! जानवरों का चारा चबाने लगा ये शख्स, देखें हिला देने वाला Video

गाय-भैंस के जैसे भूसा खाने का शौकीन! जानवरों का चारा चबाने लगा ये शख्स, देखें हिला देने वाला Video

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स सरेआम जानवरों का भूसा खाता नजर आ रहा है. देखकर लोग दंग रह गए हैं. देखिए पूरा सच.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 04, 2026, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाय-भैंस के जैसे भूसा खाने का शौकीन! जानवरों का चारा चबाने लगा ये शख्स, देखें हिला देने वाला Video

Man Eating Chaff Bhusa: इंटरनेट की दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा वायरल हो जाता है जिसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. कभी कोई खतरनाक स्टंट करता है, तो कभी कोई ऐसी अजीब हरकत कर बैठता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है. आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से पांव पसार रहा है जिसे देखकर लोग सदमे में हैं. इस वीडियो में एक शख्स जानवरों का चारा यानी भूसा खाता हुआ दिखाई दे रहा है. आस-पास खड़े लोग पूरी तरह हैरान हैं और इंटरनेट पर जनता पूछ रही है कि 'भाई, सच में भूसा खा लिया क्या?'

क्या है इस वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों अजीबोगरीब हरकतों की बाढ़ आई हुई है. लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है उसने हर किसको झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बड़े आराम से वहां पहुंचता है जहां जानवरों का चारा रखा हुआ है. वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुट्ठी भरकर भूसा उठाता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है. वह उसे इतनी सहजता से चबा रहा है जैसे वह कोई स्वादिष्ट स्नैक खा रहा हो. आस-पास खड़े लोग इस नजारे को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गए हैं. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

आस-पास खड़े लोग रह गए दंग

जब यह घटना घट रही थी, तब वहां कई लोग मौजूद थे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राहगीर और आस-पास के दुकानदार उस शख्स को देखकर हैरान-परेशान हैं. कुछ लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं तो कुछ लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगते हैं. सबसे अजीब बात यह है कि भूसा खाने वाले शख्स के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है. वह पूरी तरह सामान्य दिख रहा है और लगातार भूसा चबाए जा रहा है. इस अजीब व्यवहार ने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए हैं.

सोशल मीडिया पर जनता का फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, यह वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए किया गया स्टंट है. वहीं कुछ लोग चिंता जता रहे हैं कि क्या उस शख्स की मानसिक स्थिति ठीक है. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि अब रील्स और वीडियो के चक्कर में लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

मानसूनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे 'तंबू'
Monsoon 2026
मानसूनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे 'तंबू'
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
Gujarat
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
Narendra Modi
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
Saokat Molla
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
West Bengal news
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
Delhi Fire
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
dk Shivkumar
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
bhimashankar jyotirlinga open
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
west bengal news in hindi
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर
weather update
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर