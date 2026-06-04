गाय-भैंस के जैसे भूसा खाने का शौकीन! जानवरों का चारा चबाने लगा ये शख्स, देखें हिला देने वाला Video

Man Eating Chaff Bhusa: इंटरनेट की दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा वायरल हो जाता है जिसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. कभी कोई खतरनाक स्टंट करता है, तो कभी कोई ऐसी अजीब हरकत कर बैठता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है. आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से पांव पसार रहा है जिसे देखकर लोग सदमे में हैं. इस वीडियो में एक शख्स जानवरों का चारा यानी भूसा खाता हुआ दिखाई दे रहा है. आस-पास खड़े लोग पूरी तरह हैरान हैं और इंटरनेट पर जनता पूछ रही है कि 'भाई, सच में भूसा खा लिया क्या?'

क्या है इस वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों अजीबोगरीब हरकतों की बाढ़ आई हुई है. लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है उसने हर किसको झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बड़े आराम से वहां पहुंचता है जहां जानवरों का चारा रखा हुआ है. वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुट्ठी भरकर भूसा उठाता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है. वह उसे इतनी सहजता से चबा रहा है जैसे वह कोई स्वादिष्ट स्नैक खा रहा हो. आस-पास खड़े लोग इस नजारे को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गए हैं. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है.

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आस-पास खड़े लोग रह गए दंग

जब यह घटना घट रही थी, तब वहां कई लोग मौजूद थे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राहगीर और आस-पास के दुकानदार उस शख्स को देखकर हैरान-परेशान हैं. कुछ लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं तो कुछ लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगते हैं. सबसे अजीब बात यह है कि भूसा खाने वाले शख्स के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है. वह पूरी तरह सामान्य दिख रहा है और लगातार भूसा चबाए जा रहा है. इस अजीब व्यवहार ने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए हैं.

सोशल मीडिया पर जनता का फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, यह वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए किया गया स्टंट है. वहीं कुछ लोग चिंता जता रहे हैं कि क्या उस शख्स की मानसिक स्थिति ठीक है. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि अब रील्स और वीडियो के चक्कर में लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.