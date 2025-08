Viral Video : खतरनाक कोबरा को पकड़ने में छूटे पसीने, शख्स ने इस निंजा टेक्नीक से सांप को किया काबू; देखें वीडियो!

Viral Video : इंटरनेट पर किंग कोबरा के एक बेहद खतरनाक रेस्क्यू मिशन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स को विशाल कोबरा को पकड़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है, लेकिन सांप बार-बार उसकी पकड़ से निकल जाता है और हमला करने की कोशिश करता है. बावजूद इसके, वह व्यक्ति धैर्य और चतुराई से काम लेते हुए आखिरकार कोबरा को एक बोरे में सुरक्षित बंद कर देता है.

This king cobra wasn't cooperating at all so I had to bag it as the way I could. It took half an hour for me to successfully rescue it.

Species - northern King cobra pic.twitter.com/w5pNCPXPxk

— Mr Nobody (@Iam_N0one) August 4, 2025