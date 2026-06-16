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रेलवे ट्रैक पर चल रहा था शख्स, पीछे से आ गई ट्रेन... अगले पल जो किया VIDEO देख रह जाएंगे हैरान

Viral Video Man Hangs From Railway Bridge: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स नदी के पुल पर बने रेलवे ट्रैक पर पानी की बाल्टी लेकर चलता दिखाई देता है. तभी अचानक पीछे से एक ट्रेन आ जाती है. ट्रेन का हॉर्न सुनते ही शख्स ने ऐसा फैसला लिया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:53 PM IST
रेलवे ट्रैक पर चल रहा था शख्स, पीछे से आ गई ट्रेन... अगले पल जो किया VIDEO देख रह जाएंगे हैरान
Image Credit: Image credit: X/@blackboyrizzy

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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