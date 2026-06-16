Viral Video Man Hangs From Railway Bridge: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो लोगों को कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार लोग अपनी मजबूरी या लापरवाही की वजह से ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, जहां जरा सी गलती उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर चलता नजर आता है और तभी उसके सामने अचानक बड़ा खतरा आ जाता है.
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति नदी के ऊपर बने रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रहा होता है. उसके सिर पर पानी से भरी बाल्टी रखी हुई होती है. वह आराम से ट्रैक पर चल रहा होता है, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही सेकंड में उसकी मुश्किल बढ़ने वाली है. वीडियो देखने वाले कुछ लोग उसकी समझदारी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसी जगह जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि पुल काफी संकरा है. वहां इतनी ही जगह दिखाई देती है कि एक ट्रेन के साथ कुछ और भी साथ में गुजर सके. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ट्रैक पर मौजूद हो तो उसके लिए वहां से हटना बेहद मुश्किल हो सकता है. इसी दौरान अचानक पीछे से एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है. ट्रेन में अंदर और बाहर दोनों तरफ काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं. जैसे ही ट्रेन करीब पहुंचती है, उसका हॉर्न सुनाई देता है और शख्स को खतरे का एहसास हो जाता है. इसके बाद वह बिना समय गंवाए तुरंत अपनी बाल्टी नीचे फेंक देता है और खुद को बचाने के लिए पुल के किनारे की तरफ चला जाता है.
वीडियो का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यही है. जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंचती है, वह शख्स पुल के नीचे की ओर लटक जाता है और खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करता है. क्योंकि पुल पर इतनी जगह नहीं थी कि ट्रेन और व्यक्ति एक साथ वहां से निकल सकें. अगर वह ट्रैक पर खड़ा रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन सही समय पर लिया गया उसका फैसला उसे बचा लेता है. ट्रेन वहां से गुजर जाती है और कुछ ही सेकंड बाद शख्स दोबारा ऊपर आता दिखाई देता है. हालांकि, वीडियो में यह साफ नहीं दिखता कि ट्रेन गुजरने के बाद उसकी हालत कैसी थी.
No one can deny what God has approved pic.twitter.com/yyLdQMNKKr
Blackboy (@blackboyrizzy) June 15, 2026
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ यूजर्स शख्स की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि उसने घबराने की बजाय तुरंत सही फैसला लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई. वहीं कई लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि आखिर वह रेलवे ट्रैक पर पुल के बीच तक पहुंचा ही क्यों? यूजर्स का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर इस तरह चलना बेहद खतरनाक हो सकता है और छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. एक यूजर ने लिखा कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया, लेकिन ऐसी जगह जाना ही खतरे से खाली नहीं है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि जिंदगी बच गई, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए.
फिलहाल यह वीडियो कहां का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वीडियो की वास्तविक जगह और समय की जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे वीडियो अक्सर इंटरनेट पर तेजी से फैल जाते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी पूरी जानकारी सामने आना जरूरी होता है. हालांकि, इस वीडियो ने एक बार फिर यह जरूर दिखा दिया कि मुश्किल हालात में घबराने की बजाय समझदारी से लिया गया फैसला कितना सही हो सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.