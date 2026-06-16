यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ यूजर्स शख्स की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि उसने घबराने की बजाय तुरंत सही फैसला लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई. वहीं कई लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि आखिर वह रेलवे ट्रैक पर पुल के बीच तक पहुंचा ही क्यों? यूजर्स का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर इस तरह चलना बेहद खतरनाक हो सकता है और छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. एक यूजर ने लिखा कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया, लेकिन ऐसी जगह जाना ही खतरे से खाली नहीं है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि जिंदगी बच गई, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए.