Video: पत्नी के जुल्मों से तंग आकर पति ने लैपटॉप में कैद किया 'खौफनाक सच', दरिंदगी देख कांप उठेगी रूह
सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स दुनिया के सबसे जहरीले समुद्री सांप (Olive Sea Snake) को छूता नजर आ रहा है. शख्स ने इसे 'सॉफ्ट' बताया, लेकिन इसके पीछे का खतरा आपकी जान ले सकता है. देखिए पूरा वीडियो और विस्तार से खबर.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्नी अपने पति को बुरी तरह पीटती नजर आ रही है. पति ने 2 साल के जुल्म के बाद चुपके से लैपटॉप में ये क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं. जानिए क्या है पूरा मामला.
Domestic Violence Against Men: शादी को सात जन्मों का साथ और पवित्र बंधन माना जाता है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इस रिश्ते के दूसरे साइड को दिखलाया है. एक शख्स ने अपनी पत्नी के कथित जुल्मों का पर्दाफाश करने के लिए अपने लैपटॉप का सहारा लिया. पिछले 2 सालों से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे इस शख्स ने जो रिकॉर्ड किया, उसे देखकर इंटरनेट पर 'शादी' को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. लोग अब कह रहे हैं कि शादी के बंधन में बंधने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए.
लैपटॉप में कैद हुई जुल्म की दास्तां
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @VishalMalvi_ नामक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. बताया जा रहा है कि यह शख्स पिछले दो साल से अपनी पत्नी की हिंसा का शिकार हो रहा था. अंत में सबूत जुटाने के लिए उसने अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला अपने पति पर बुरी तरह चिल्ला रही है, उसे थप्पड़ मार रही है और गुस्से में उसके बाल खींच रही है. यह वीडियो सामने आने के बाद लोग सन्न रह गए हैं.
वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि शादी अब डरावनी लगने लगी है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे 'डोमेस्टिक टेररिज्म' का नाम दिया. कई लोगों ने महिला की इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर यही काम किसी पुरुष ने किया होता, तो अब तक वह सलाखों के पीछे होता. लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि घरेलू हिंसा के मामलों में पुरुषों की आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है.
After being abused for the past two years bro recorded these clips on his laptop
इस घटना ने इंटरनेट पर 'फेमिनिज्म' और 'इक्वल राइट्स' को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है. यूजर्स का एक बड़ा वर्ग पूछ रहा है कि इस महिला की हरकत पर तथाकथित नारीवादी चुप क्यों हैं. कुछ कमेंट्स में इसे भारतीय शादियों का गिरता स्तर बताया गया. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि विदेशी भाइयों को भारतीय शादियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यहां जान का खतरा भी हो सकता है.
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पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें