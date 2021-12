जिंदगी और मौत से जूझ रही बिल्लियों को बचाने के लिए शख्स ने निकाला गजब का देसी जुगाड़

Desi Jugaad to Save Cats: हम सभी को सिखाया गया है कि जानवरों से हमेशा प्यार करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. सोशल मीडिया (Desi Jugaad Viral Video) पर हमें कई बार ऐसे वीडियो (Cat Video) देखने को मिल जाते हैं, जिसमें लोग असहाय जानवरों की मदद करते दिखाई देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला.

इस वीडियो एक शख्स ने जिंदगी और मौत से जूझ रही दो बिल्लियों को बचाने के लिए गजब का देसी जुगाड़ निकाला. वीडियो देखकर IFS अधिकारी भी शख्स की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. इस वीडियो को देखकर आप भी शख्स की बुद्धिमता के कायल हो जाएंगे. वीडियो देखकर लोग शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बिल्लियां तार पर लटकी हुई हैं तथा जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं. इसी बीच एक शख्स उन्हें बचाने के लिए आ जाता है. आप देख सकते हैं कि बिल्लियां ऊंचाई की वजह से काफी डरी हुई हैं और नीचे नहीं उतर पा रही हैं. इसी दौरान शख्स एक डंडे में डब्बा बांधकर ले आता और बिल्लियों को उसमें उतारने की कोशिश करने लगता है. देखें वीडियो-

