Video: समंदर के अंदर से निकलकर आया खतरनाक सफेद सांप, टूरिस्ट के छूते ही दिखाया असली रूप!

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट से एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में एक शख्स समुद्र के सबसे घातक जीवों में से एक 'ओलिव सी स्नेक' (Olive Sea Snake) के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है. जहां लोग सांप का नाम सुनकर ही दूर भागते हैं, वहीं यह शख्स उसे सहला रहा था और उसे 'बहुत सॉफ्ट' बता रहा था.

जब मौत करीब आई

इस वायरल क्लिप को आइजैक फेनेच नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नाव के पास अचानक एक विशालकाय समुद्री सांप आ जाता है. बजाय वहां से हटने के, शख्स अपना हाथ बढ़ाकर सांप की पीठ को छूने लगता है. वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि यह बहुत मुलायम है. लेकिन कुछ ही पलों बाद सांप को यह हरकत पसंद नहीं आती और वह गुस्से में फुंफकारने लगता है.

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कितना खतरनाक है?

वैज्ञानिक भाषा में इसे Aipysurus laevis कहा जाता है. यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले समुद्री सरीसृपों में से एक है. हालांकि ये स्वभाव से बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा जाए या खतरा महसूस हो, तो ये जानलेवा हमला कर सकते हैं. इनका जहर सीधा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है.

इंटरनेट पर छिड़ी बहस

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स दो गुटों में बंट गए. कुछ लोगों ने इसे बेहद बहादुरी भरा काम बताया और मजाक में सांप को 'Salty Danger Noodle' कह दिया. वहीं, वन्यजीव विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों ने इसे जोखिम भरा व्यवहार करार दिया है. लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है.

विशेषज्ञों की चेतावनी

ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वन्यजीवों के साथ ऐसे वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. लेकिन विशेषज्ञों की राय बिल्कुल साफ है कि जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखनी चाहिए. सांप चाहे कितना भी शांत क्यों न दिखे, वह कब हमला कर दे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. समुद्री सांपों के काटने के मामले कम ही होते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है.