ओवरटेक करना चाहता था शख्स, बस ने मारी टक्कर तो हुआ ये चमत्कार- देखें Video

Viral Video: एक चौंकाने वाली सड़क दुर्घटना को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसे देखने के बाद लोग बेहद हैरान रह गए. जी हां, मोड़ पर अचानक सामने आई बस एक युवक के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच निकला. यह घटना तब हुई जब बाइक सवार शख्स बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, घटना सोमवार दोपहर गोधरा रोड से दाहोद जाते वक्त झालोद हाईवे पर हुई.

जो वीडियो अब वायरल हुआ है, उसमें एक मोटरसाइकिल सवार को राज्य परिवहन की बस से आगे निकलने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है. जैसे ही वह अपनी बाइक से गिरा, ड्राइवर के ब्रेक लगाने से पहले ही वह बस के नीचे आ गया. उसकी बाइक सड़क पर घसीटती हुई कुछ दूर तक गई, वह चमत्कारिक रूप से उसके नीचे से निकल गया. यहां तक कि उठने के बाद वह अपनी बाइक की जांच करने भी गया.

A youth in #Gujarat's #Dahod had a miraculous escape after he was rashly run over by a bus he tried to overtake. He came under the bus, but moments later he wriggled out and even went to check his bike. pic.twitter.com/iynKvGYdWQ

