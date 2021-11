Video: बंदर का हाथ पकड़कर ये काम कर रहा था शख्स, फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर हमें एक ऐसा वीडियो (Monkey Video) मिला, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि किसी भी जानवर के साथ ज्यादा हंसी-मजाक नहीं करना चाहिए. वरना मौका पड़ने पर वह हमें चोट पहुंचा सकता है. उस पर अगर वह जानवर बंदर हो तो उससे ज्यादा सावधान रहना चाहिए.

बंदर ने इस तरह से किया अटैक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक बंदर का हाथ पकड़कर उससे मजे (Man Fun with Monkey) ले रहा था. वीडियो (Monkey Viral Video) में आपको देखने को मिलेगा कि शख्स बड़े मजे से बंदर का हाथ (Man having fun with Monkey) पकड़ा हुआ है और उसका हाथ सहला रहा है. इस दौरान काफी देर तक बंदर कोई रिएक्ट नहीं करता. हालांकि कुछ देर बाद अचानक बंदर पलट कर उस शख्स पर हमला कर देता है.

बंदर ने जिस तरह से शख्स पर हमला किया, उसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. दरअसल, हमले के बाद बंदर शख्स को चोट तो नहीं पहुंचा पाता है लेकिन शख्स अचानक हुए इस हमले से थोड़ा पीछे हो जाता है. इसके बाद बंदर हंसते हुए दिखाई देता है. देखें वीडियो-

शख्स को मिली होगी सीख

बंदर के इस अंदाज को देखकर उसका हाथ पकड़ने वाले शख्स को जरूर झटका लगा होगा. इसके साथ ही उसे यह भी सीख मिली होगी कि बंदर से कभी मजे नहीं लेने चाहिए. वरना मौका पाकर वह पलटवार कर देगा. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर hepgul5 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

