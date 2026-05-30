नाली के गंदे पानी में धो रहा था प्याज! लीक हुआ खौफनाक VIDEO, देखकर उड़ जाएंगे आपके होश

Onion Washed In Sewage Water: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप अगली बार बाजार से फल-सब्जी खरीदने से पहले सौ बार सोचेंगे. एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस क्लिप ने लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है. इस वीडियो में एक सब्जी विक्रेता की ऐसी शर्मनाक और घिनौनी करतूत सामने आई है जिसने स्ट्रीट फूड और रोडसाइड वेंडर्स की हाइजीन यानी साफ-सफाई पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

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गटर के पानी से सब्जी की धुलाई

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इस वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स बिल्कुल नाले या किसी बेहद दूषित सीवेज के पानी के पास खड़ा है. वह शख्स बाजार में बेचने से पहले उन सब्जियों को उसी बेहद काले और कीचड़ वाले गंदे पानी में बार-बार डुबोकर निकाल रहा है. पानी दिखने में बेहद गंदा और प्रदूषित लग रहा है लेकिन वह शख्स उसे ऐसे साफ कर रहा है जैसे वह कोई साफ बहता हुआ पानी हो. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और चंद घंटों में ही यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

Indian man rinsing fruits in sewage water with the aim of making it cleaner pic.twitter.com/XJBtg146Uz — Pajeet (@Pajeet101_us) May 28, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा

इस हैरान करने वाले वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कई लोगों का कहना है कि इस क्लिप को देखने के बाद उनका सड़क किनारे बिकने वाले सब्जियों से भरोसा पूरी तरह उठ गया है. एक एक्स यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'यही कारण है कि भारतीय माताएं फलों को इस तरह धोती हैं जैसे वे कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रही हों.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नया डर अनलॉक हो गया है, मैं अब जिंदगी में कभी भी सड़क किनारे मिलने वाले कटे हुए फल नहीं खाऊंगा.'

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बीमारी का फ्री पैकेज और मीम्स की बाढ़

हमेशा की तरह इस बार भी कुछ यूजर्स ने इस गंभीर मुद्दे पर चुटकी लेते हुए तंज कसा. एक यूजर ने लिखा, 'भाई ने हर किलो प्याज के साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर पैकेज मुफ्त में दे दिया है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं इस वीडियो की बदबू को अपने फोन की स्क्रीन से महसूस कर सकता हूं.' हालांकि मजाक से इतर बड़ी संख्या में लोग इस बात से चिंतित हैं कि ऐसी हरकतों की वजह से लोग जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसे समय में हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी और प्रशासन कहां सोया रहता है.