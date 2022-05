खुद को असल लाइफ का 'स्पाइडरमैन' कहने वाला शख्स चढ़ा 60वें फ्लोर पर, फिर किया चौंकाने वाला काम

Man Climbs 60th Floor in San Francisco: अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को लेकर काफी विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. बीते मंगलवार, एक 'गर्भपात विरोधी' कार्यकर्ता को सैन फ्रांसिस्को में एक 60-मंजिला टॉवर पर चढ़ते हुए देखा गया. फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टाग्राम पर मैसन डेसचैम्प्स (Maison Deschamps) के नाम से जाने जाने वाले एक्टिविस्ट ने खुद को 'प्रो-लाइफ स्पाइडरमैन' बताया और यहां तक ​​कि टावर पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट की थी.

मैसन डेसचैम्प्स (Maison Deschamps) ने कहा कि उन्होंने एंटी-अबॉर्शन मैसेज फैलाने के लिए हाल ही में गगनचुंबी इमारत पर चढ़ना शुरू किया. शख्स को इंस्टाग्राम स्टोरी में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं यहां सेल्सफोर्स टॉवर पर हूं. यहां सब कुछ ठीक है. बस मेरे पास थोड़ा पानी होता. इस बीच, ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इमारत के अंदर से भी कुछ लोगों ने डेसचैम्प्स के वीडियो शूट किए. वह बिल्डिंग के बाहरी हिस्से से 1,070 फुट तक चढ़ गए. वीडियो में, मैसन डेसचैम्प्स को एक ग्रे हुडी, दस्ताने और पैंट पहनकर इमारत पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है.

Walking to get coffee in San Francisco and this dude is just climbing a building pic.twitter.com/aTzeXLVBa8

— Trent (@BarstoolTrent) May 3, 2022