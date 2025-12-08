शादीशुदा प्रेमी के घर रंगरलियां मना रही थी लड़की, तभी आ टपकी बीबी, जान बचाने के लिए 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी प्रेमिका

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी धड़कन बढ़ सकती है. वीडियो में एक लड़की 10वीं मंजिल की बालकनी से लटककर जान बचाती नजर आती है. बताया जा रहा है कि लड़की अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ घर में रंगरलियां मना रही थी, तभी अचानक प्रेमी की बीवी घर लौट आती है. घबराए प्रेमी ने प्रेमिका को बालकनी से बाहर निकलने को कह दिया और फिर जो नज़ारा सामने आया, उसने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया.

चीन के गुआंगडोंग का बताया जा रहा यह वीडियो 30 नवंबर का है, जिसमें एक लड़की 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी दिख रही है. क्लिप में एक शर्टलेस शख्स खिड़की से उससे बात करता दिखता है, जो बाद में अचानक गायब हो जाता है. कहा जा रहा है कि पत्नी के घर लौटते ही प्रेमी घबरा गया और प्रेमिका को बाहर निकलने को कहा. वीडियो में लड़की लगातार बालकनी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करती दिखती है, जबकि नीचे खड़े लोग उसकी हरकत देखकर दंग रह जाते हैं.

पाइप और खिड़कियों के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद

वीडियो में लड़की बालकनी से उतरकर नीचे वाली मंजिल तक जाती दिखती है. वह ड्रेन पाइप और खिड़कियों के किनारों पर पैर टिकाकर खुद को संभालती है और धीरे-धीरे नीचे की ओर बढ़ती है. एक जगह तो वह पानी के पाइप से फिसलकर सीधे पड़ोसी की खिड़की तक पहुंच जाती है और वहां मदद के लिए जोर-जोर से कांच पीटती है. आखिरकार पड़ोसी उसे अंदर खींच लेते हैं. इस दिल दहला देने वाले सीन को देखकर लोग कहते दिखे कि लड़की किसी स्पाइडरमैन की टीम की मेंबर लगती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार रिएक्शंस

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, “यह तो स्पाइडरमैन की खोई हुई बहन है.” दूसरे ने मजाक में लिखा, “प्लॉट ट्विस्ट, जिसने खिड़की खोली वही पति की पत्नी को बुला रहा था.” एक यूजर ने लिखा, “लगता है ये काम पहले भी कर चुकी है.” वहीं कुछ यूजर्स ने लड़की को नसीहत देते हुए कहा कि कोई भी मर्द इतना कीमती नहीं कि उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली जाए. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के एक घंटे के भीतर ही 1,100 से ज्यादा लाइक्स पा चुका है.