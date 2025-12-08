Advertisement
trendingNow13033670
Hindi Newsजरा हटके

शादीशुदा प्रेमी के घर रंगरलियां मना रही थी लड़की, तभी आ टपकी बीबी, जान बचाने के लिए 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी प्रेमिका

चीन के गुआंगडोंग का इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल है, जिसमें शादीशुदा प्रेमी की पत्नी से बचने के लिए एक लड़की 10वीं मंजिल की बालकनी से लटककर नीचे उतरती दिखती है. पाइप सहारे बची लड़की पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादीशुदा प्रेमी के घर रंगरलियां मना रही थी लड़की, तभी आ टपकी बीबी, जान बचाने के लिए 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी प्रेमिका

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी धड़कन बढ़ सकती है. वीडियो में एक लड़की 10वीं मंजिल की बालकनी से लटककर जान बचाती नजर आती है. बताया जा रहा है कि लड़की अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ घर में रंगरलियां मना रही थी, तभी अचानक प्रेमी की बीवी घर लौट आती है. घबराए प्रेमी ने प्रेमिका को बालकनी से बाहर निकलने को कह दिया और फिर जो नज़ारा सामने आया, उसने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया.

चीन के गुआंगडोंग का बताया जा रहा यह वीडियो 30 नवंबर का है, जिसमें एक लड़की 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकी दिख रही है. क्लिप में एक शर्टलेस शख्स खिड़की से उससे बात करता दिखता है, जो बाद में अचानक गायब हो जाता है. कहा जा रहा है कि पत्नी के घर लौटते ही प्रेमी घबरा गया और प्रेमिका को बाहर निकलने को कहा. वीडियो में लड़की लगातार बालकनी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करती दिखती है, जबकि नीचे खड़े लोग उसकी हरकत देखकर दंग रह जाते हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MS News (@mustsharenews)

पाइप और खिड़कियों के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद

वीडियो में लड़की बालकनी से उतरकर नीचे वाली मंजिल तक जाती दिखती है. वह ड्रेन पाइप और खिड़कियों के किनारों पर पैर टिकाकर खुद को संभालती है और धीरे-धीरे नीचे की ओर बढ़ती है. एक जगह तो वह पानी के पाइप से फिसलकर सीधे पड़ोसी की खिड़की तक पहुंच जाती है और वहां मदद के लिए जोर-जोर से कांच पीटती है. आखिरकार पड़ोसी उसे अंदर खींच लेते हैं. इस दिल दहला देने वाले सीन को देखकर लोग कहते दिखे कि लड़की किसी स्पाइडरमैन की टीम की मेंबर लगती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार रिएक्शंस

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, “यह तो स्पाइडरमैन की खोई हुई बहन है.” दूसरे ने मजाक में लिखा, “प्लॉट ट्विस्ट, जिसने खिड़की खोली वही पति की पत्नी को बुला रहा था.” एक यूजर ने लिखा, “लगता है ये काम पहले भी कर चुकी है.” वहीं कुछ यूजर्स ने लड़की को नसीहत देते हुए कहा कि कोई भी मर्द इतना कीमती नहीं कि उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली जाए. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के एक घंटे के भीतर ही 1,100 से ज्यादा लाइक्स पा चुका है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस