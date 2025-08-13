Viral Video : कोबरा को देखते ही नेवले ने कर दिया हमला, फिर जो हुआ उसे देख लोग रह गए हैरान; देखें वीडियो!

Viral Video : सांप और नेवले की पुरानी दुश्मनी जगजाहिर है. दोनों ही एक-दूसरे के अस्तित्व के लिए घातक माने जाते हैं. सांप का जहर नेवले को मार सकता है, जबकि नेवला पलक झपकते ही सांप का शिकार कर देता है.
Trending Photos
Viral Video : सांप और नेवले की दुश्मनी सदियों पुरानी मानी जाती है. दोनों ही एक-दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझते हैं, इसलिए जैसे ही आमना-सामना होता है, तुरंत हमला कर बैठते हैं. सांप का जहर नेवले की जान ले सकता है, वहीं नेवला भी पल भर में सांप का शिकार करने की ताकत रखता है.
नेवले का सांप पर हमला
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यही जिंदगी और मौत की जंग देखने को मिलती है. दिलचस्प बात यह है कि यह भिड़ंत एक गाय के सामने हो रही होती है, जो शुरू में बस देखती रहती है, लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला तेज होता है, कैमरे का ध्यान पूरी तरह इन दो प्रतिद्वंद्वियों पर टिक जाता है.
यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!
वीडियो में सांप फन फैलाता है, तो नेवला बेकाबू होकर उसके फन को मुंह में पकड़ने की कोशिश करता है. लंबे समय तक दोनों के बीच जोरदार टक्कर चलती है. शुरुआत में गाय भी इस मुठभेड़ का मजा लेती है, लेकिन जैसे-जैसे नेवले के हमले तेज होते हैं, सांप धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है. अंत में सबको चौंकाते हुए नेवला अचानक लड़ाई छोड़कर वहां से चला जाता है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.
क्या बोले यूजर्स?
करीब 1 मिनट 50 सेकंड लंबी इस वीडियो का अंत देखे बिना ही खत्म हो जाता है, जिससे इसका नतीजा रहस्य बना रहता है. इंस्टाग्राम पर इस रील को @ritesh_kumar_7395 नामक यूजर ने शेयर किया है, जिसे अब तक 51 लाख से ज्यादा व्यूज और डेढ़ लाख से ऊपर लाइक्स मिल चुके हैं. इस पर 1100 से ज्यादा लोग कमेंट भी कर चुके हैं. जंगल में कोबरा और नेवले की इस जंग को देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने लिखा, "भाई, कैमरा मैन को सामने से देखकर बड़ा मजा आया होगा." दूसरे ने कहा, "इन दोनों की दुश्मनी तो सदियों पुरानी है." वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा, "इतिहास गवाह है, कैमरा मैन ने आज तक किसी की मदद नहीं की."