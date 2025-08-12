Viral Video : दौड़ते-दौड़ते अचानक मेट्रो में घुस गया बंदर, मंकी को पास आता देख लोगों में हड़कंप; देखें वीडियो!

Viral Video : दिल्ली मेट्रो इस बार एक बंदर की वजह से सुर्खियों में है. वायरल वीडियो में बंदर ब्लू लाइन की वैशाली जाने वाली मेट्रो के कोच में घुसकर दौड़ता दिखता है. इस अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा.
Viral Video : दिल्ली मेट्रो एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह न कोई रील बनाने वाला है और न ही सीट को लेकर विवाद, बल्कि एक शरारती बंदर. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह बंदर ब्लू लाइन की वैशाली जाने वाली मेट्रो के कोच में घुसकर इधर-उधर दौड़ लगाता नजर आता है.
मेट्रो में घुसा बंदर!
वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर के अचानक कोच में प्रवेश करने से यात्री हैरान और थोड़े डरे हुए दिखते हैं. कुछ लोग अपनी सीट छोड़कर दूर हट जाते हैं, जबकि कई यात्री अपने फोन से इस अनोखे नजारे को रिकॉर्ड करने लगते हैं. हालांकि, ZEE News इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.
इस वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर यूज़र @sptripathi02 ने शेयर करते हुए बताया कि एक बंदर वैशाली रूट की मेट्रो में घुसा और पूरे कोच में दौड़ मचाई. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.
Monkey in Delhi metro #jaibajrangbali #Tuesday #delhimetro pic.twitter.com/nVMzisPA4S
— Saurav Tripathi (@sptripathi02) August 12, 2025
एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "लो भैया… अब तो दिल्ली मेट्रो में बंदर भी सफर करने लगे हैं." दूसरे ने हंसी में कहा, "बाहर इतनी भयंकर ट्रैफिक है कि जानवर भी शॉर्ट रूट वाले साधनों का इस्तेमाल करने लगे हैं." एक अन्य ने कमेंट किया, "मोंकेश भाई का जलवा है." वहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि मेट्रो स्टाफ की मदद से बंदर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. यह पहली बार नहीं है जब मेट्रो में कोई जानवर नजर आया हो, इससे पहले भी बंदरों के मेट्रो में दिखने वाले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं.