नजर से बचाने के लिए मां ने की हद पार, चेहरे पर काजल देख यूजर्स बोले- बच्चा है या लूडो का पासा?

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. बच्चों की फनी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं. कई बार बच्चे अपनी क्यूट एक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि माता-पिता की वजह से वायरल हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाई देता है कि मां ने अपने बच्चे को नजर से बचाने के लिए इतनी काजल लगा दी है कि ये बच्चा इंटरनेट पर हंसी का कारण बन गया. यूजर्स फनी रिएक्शन दे रहे हैं. आप भी ये वीडियो देख अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

सोशल मीडिया पर जिस बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है उसके चेहरे पर बड़े-बड़े काले टीके लगे हुए हैं. आमतौर पर माएं बच्चों को नजर से बचाने के लिए कान के पास या माथे की एक साइड पर छोटा-सा काला टीका लगा देती हैं. लेकिन इस मां ने तो सारी हदें पार कर दी और मासूम का मजाक बनवा दिया.

चेहरे पर कितने काले टीके?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक की पीछे वाली सीट पर एक महिला बैठी है. महिला की गोद में एक मासूम है. जैसे ही कैमरा मासूम के चेहरे पर फोकस करता है, लोगों की हंसी छूट जाती है. बच्चे के चेहरे पर 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 काले टीके लगे हैं. ये टीके कोई नॉर्मल साइज के नहीं, बल्कि काफी बड़े भी हैं. मां ने बच्चे को नजर से बचाने के लिए ऐसे टीके लगा दिए और अब ये बच्चा मजाक का कारण बन गया. यूजर्स पूछ रहे हैं कि ये बच्चा है या लूडो का पासा है. चलिए पहले ये मजेदार वीडियो देखते हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @rjshouryaa नाम के यूजर ने शेयर किया है. यूजर्स ने कई मजेदार सवाल उठाए और पूछा कि 'ये बच्चा है या लूडो का पासा' है. इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हंसी का तूफान आ गया. खबर लिखे जाने तक 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पासा नहीं फुटबॉल है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'वह अपने बच्चे से कितना प्यार करती है जो उसने ऐसा किया.' इसके अलावा एक यूजर ने तो उसे एग्जाम की 'ओएमआर सीट' से कंपेयर कर दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.