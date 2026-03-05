Advertisement
trendingNow13131085
Hindi Newsजरा हटकेनजर से बचाने के लिए मां ने की हद पार, चेहरे पर काजल देख यूजर्स बोले- बच्चा है या लूडो का पासा?

नजर से बचाने के लिए मां ने की हद पार, चेहरे पर काजल देख यूजर्स बोले- बच्चा है या लूडो का पासा?

Viral Video: एक मां ने अपने मासूम बच्चे को नजर से बचाने के लिए 5 काले टीके लगा दिए. बच्चे के चेहरे पर बड़े बड़े काले टीके देख लोगों की हंसी छूट गई. किसी ने 'लूडो का पासा' बता दिया तो किसी ने एग्जाम की 'ओएमआर सीट' से कंपेयर कर दिया. आप भी देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नजर से बचाने के लिए मां ने की हद पार, चेहरे पर काजल देख यूजर्स बोले- बच्चा है या लूडो का पासा?

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. बच्चों की फनी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं. कई बार बच्चे अपनी क्यूट एक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि माता-पिता की वजह से वायरल हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाई देता है कि मां ने अपने बच्चे को नजर से बचाने के लिए इतनी काजल लगा दी है कि ये बच्चा इंटरनेट पर हंसी का कारण बन गया. यूजर्स फनी रिएक्शन दे रहे हैं. आप भी ये वीडियो देख अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

सोशल मीडिया पर जिस बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है उसके चेहरे पर बड़े-बड़े काले टीके लगे हुए हैं. आमतौर पर माएं बच्चों को नजर से बचाने के लिए कान के पास या माथे की एक साइड पर छोटा-सा काला टीका लगा देती हैं. लेकिन इस मां ने तो सारी हदें पार कर दी और मासूम का मजाक बनवा दिया.

चेहरे पर कितने काले टीके?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक की पीछे वाली सीट पर एक महिला बैठी है. महिला की गोद में एक मासूम है. जैसे ही कैमरा मासूम के चेहरे पर फोकस करता है, लोगों की हंसी छूट जाती है. बच्चे के चेहरे पर 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 काले टीके लगे हैं. ये टीके कोई नॉर्मल साइज के नहीं, बल्कि काफी बड़े भी हैं. मां ने बच्चे को नजर से बचाने के लिए ऐसे टीके लगा दिए और अब ये बच्चा मजाक का कारण बन गया. यूजर्स पूछ रहे हैं कि ये बच्चा है या लूडो का पासा है. चलिए पहले ये मजेदार वीडियो देखते हैं. 
यह भी पढ़ें: चलते ई-रिक्शा की छत पर नजर आया कुत्ता, देखें 'डॉगेश भाई' का अनोखा अंदाज

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया वीडियो?

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @rjshouryaa नाम के यूजर ने शेयर किया है. यूजर्स ने कई मजेदार सवाल उठाए और पूछा कि 'ये बच्चा है या लूडो का पासा' है. इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हंसी का तूफान आ गया. खबर लिखे जाने तक 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पासा नहीं फुटबॉल है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'वह अपने बच्चे से कितना प्यार करती है जो उसने ऐसा किया.' इसके अलावा एक यूजर ने तो उसे एग्जाम की 'ओएमआर सीट' से कंपेयर कर दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

nazar ka teekaFunny Video trending reels

Trending news

IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था रिस्पॉन्स, मदद के लिए भेजे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था रिस्पॉन्स, मदद के लिए भेजे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स