अंडों को बचाने के लिए ट्रैक्टर के सामने आई बहादुर चिड़िया, कैसे बचाई बच्चों की जान देखें VIDEO

नई दिल्लीः चीन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो एक चिड़िया का है, जो अपने अंडों को बचाने के लिए ट्रैक्टर से भिड़ती हुई दिखाई दे रही है. अपने बच्चों को बचाने के लिए इस छोटी सी चिड़िया ने अपनी जान की बाजी लगा दी और कोशिश करती रही कि कैसे भी कके वह अपने बच्चों को बचा ले. ऐसे में यह वीडियो अब हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक यह वीडियो चीन के उलाकब शहर का है. यहां एक चिड़िया ने जैसे ही ट्रैक्टर को अपने अंडों की तरफ आते देखा वह पंख फैलाकर खड़ी हो गई और हर मुमकिन कोशिश की कि वह अपने बच्चों को बचा सके. चिड़िया को ऐसा करता देख ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोक दिया और उसने चिड़िया के सामने एक अपनी बोटल से पानी भी रख दिया, ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके और अपने बच्चों को भी पानी पिला सके.

Mother bird stops moving tractor to protect eggs pic.twitter.com/CWyA28rbvI — CGTN (@CGTNOfficial) July 10, 2019

Great video. Brave little mom bird — Lyn (@amblyninaz) July 10, 2019

What beautiful and brave mother.

Good night and greetings to all — Marychuy Lechuga (@MARYCHUY13) July 10, 2019

Wowo.....! Humans please have mercy on wild life. — Sz. Wugdhk (@God_OfHumans) July 10, 2019

Amazing ! The communication is by

action, extending both wings as a

stop sign is understandable for

both parties. — Apostol Hong 洪景明 ,成功大學機械系62B級畢業 (@eI77kRZHwP7UhqA) July 10, 2019

Greatest of all. The love showed by a driver for mother bird that he is so kindhearted with full of love and emotions in his heart That barve little Birdy! — Sachin Khodpia (@skhodpia) July 12, 2019 — Sanyam Dhariwal (@DhariwalSanyam) July 10, 2019

बता दें तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्विटर पर अभी तक 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, वहीं हजारों लोग इसे शेयर भी कर चुके हैं. इस वीडियो को चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर किया जा रहा है. बता दें दुनिया भर में इस वीडियो की काफी तारीफ हो रही है. लोग कमेंट्स के जरिए चिड़िया के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं.