बेटे का दिल जीत गया मां के हाथ का स्वाद! मासूम ने नन्हे हाथों से की मम्मी की तारीफ

viral video: छोटे बच्चे बड़े मासूम होते है. उनकी बातें और हरकतों में भी मासूमियत भरी होती है. सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो मां के हाथ के बनाए खाने की ऐसे तारीफ कर रहा है कि जो देखे वो देखता ही रह जाए. बच्चे हे हाव भाव और एक्सप्रेशन एकदम क्लियर थे.

मां के हाथ का स्वाद ही अलग?

मां के हाथ के खाने में जो स्वाद आता है वो स्वाद किसी भी कीमत पर कहीं मिल ही नहीं सकता है. मां के हाथ का खाना आपको बचपन की याद दिलाता है जब मम्मी रसोई में आलू के पराठे सेंक कर ही होती हैं और आप रसोई के गेट पर प्लेट लेकर इधर उधर झूम रहे होते हैं. ये वीडियो आपको अपने बचपन में ले जाएगा.

कैसे की मां की तारीफ?

वीडियो में दिखता है कि एक मासूम दही से आलू का पराठा खा रहा है. इस बच्चे को मम्मी के हाथ का पराठा इतना अच्छा लगा कि खुद को तारीफ किए बिना रोक नहीं पाया और मम्मी की जमकर तारीफ करने लगा. तारीफ करते हुए नन्हें से हाथों से पराठा टेस्टी होने का इशारा करता है और कहता है, "मम्मा बनाती हैं और मजा ही आ जाता है." इसके बाद जब मम्मी बेटे को 'थैंक्यू' कहती हैं तो बेटा भी वेलकम बोलता है. आलू के पराठे खाने के बाद मां की तारीफ करते इस मासूम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @advikmandal_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.