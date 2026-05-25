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ससुराल में क्या होगा तेरा... पढ़ाई कर रही बेटी को मां ने जड़ा थप्पड़, भाई रिकॉर्ड करता रहा Video और

सोशल मीडिया पर मां और बेटी की लड़ाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ईयरफोन और घर के काम को लेकर दोनों आपस में भिड़ गईं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर पैरेंटिंग और प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. पूरी कहानी जानने के लिए पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 25, 2026, 10:51 AM IST
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ससुराल में क्या होगा तेरा... पढ़ाई कर रही बेटी को मां ने जड़ा थप्पड़, भाई रिकॉर्ड करता रहा Video और

Daughter Mother Fight Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हर घर की कहानी को स्क्रीन पर ला खड़ा किया है. एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक मां और बेटी के बीच तीखी बहस हो रही है. बात इतनी बढ़ जाती है कि मां अपनी बेटी को थप्पड़ तक मार देती है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है. कोई मां को सही ठहरा रहा है, तो कोई बेटी की प्राइवेसी और सम्मान की बात कर रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर इस पूरे वीडियो का सच क्या है और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है.

कान में लीड पर शुरू हुआ ड्रामा!

यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Kritical_62 नाम के यूजर द्वारा शेयर किए जाने के बाद चर्चा में आया. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि लड़की का भाई हाथ में कैमरा लेकर कमरे में आता है. वह अपनी बहन से पूछता है कि "क्या कर रही है कान में लीड लगाके?" इसके ठीक बाद कमरे में मां की एंट्री होती है. मां गुस्से में आती है और सीधा बेटी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है. थप्पड़ पड़ते ही कमरे का माहौल बेहद गर्म हो जाता है और दोनों के बीच चिल्लम-चिल्ली शुरू हो जाती है.

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"पढ़ रही थी मैं..." बेटी की सफाई

थप्पड़ खाने के बाद बेटी पूरी तरह से भड़क जाती है. वह रोते और चिल्लाते हुए अपनी सफाई में कहती है, "पढ़ रही थी मैं, ये देख लो पढ़ रही थी." वह बार-बार अपनी किताबों की तरफ इशारा करती है. मां का आरोप था कि वह काफी देर से बाहर से आई है और अपनी बेटी को आवाजें दे रही थी. लेकिन बेटी ने कान में ईयरफोन ठूंस रखे थे, जिसकी वजह से उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी. इस बीच भाई लगातार वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है और अपनी बहन से सवाल करता है कि अगर वह पढ़ रही थी, तो कान में लीड क्यों लगाई थी.

 

 

किताब फेंकी और शुरू हुआ असली क्लेश

मां और भाई के लगातार आरोपों से तंग आकर लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह गुस्से में अपनी किताब दीवार पर पटक देती है. वह कहती है कि "अरे पढ़ रही थी मैं, दिमाग खराब कर रहे हो बेमतलब का." जब भाई दोबारा ईयरफोन पर सवाल उठाता है, तो वह जवाब देती है कि "कान में हेडफोन लगाकर ही तो पढ़ रही थी और कैसे पढ़ती." लड़की का कहना था कि वह ऑनलाइन क्लास या किसी पढ़ाई के सिलसिले में हेडफोन का इस्तेमाल कर रही थी.

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'ससुराल में क्या होगा तेरा?' पर मिला करारा जवाब

बहस सिर्फ ईयरफोन तक सीमित नहीं रही. मां ने बेटी पर आरोप लगाया कि वह घर का कोई काम नहीं करती और उसके बाहर जाने पर उसने सब्जी तक नहीं बनाई. इस पर बेटी बिना डरे पलटकर बोलती है, "खुद करो ना अपना काम." बेटी की यह बात सुनकर मां का पारा चढ़ जाता है. मां कहती है, "ससुराल में क्या होगा तेरा?" इस ताने पर लड़की जो जवाब देती है, उसने सबका ध्यान खींचा. लड़की कहती है, "जो तुम्हारा हो रहा है, वही होगा मेरा." इस तीखे पलटवार ने वीडियो को और ज्यादा वायरल कर दिया.

इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर यूजर्स के बीच भारी बहस छिड़ गई है. कुछ लोग बेटी को 'रेड फ्लैग' बता रहे हैं. उनका कहना है कि जो लड़की अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकती, वह किसी की नहीं हो सकती. वहीं दूसरी तरफ, कई यूजर्स लड़की के सपोर्ट में खड़े हैं. उनका कहना है कि भाई द्वारा वीडियो बनाना और मां का इस तरह हाथ उठाना गलत है. बच्चों को भी अपनी प्राइवेसी और स्पेस मिलना चाहिए. 

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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