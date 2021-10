Viral Video: तेज रफ्तार नदी में बुरी तरह फंस गए थे मां-बेटे, जान जोखिम में डालकर किया ऐसा काम

Viral Video: एक महिला और उसके साथ एक बच्चा अचानक तेज रफ्तार में बहते हुए बाढ़ (Flood) में फंस गए और उसे बचाने के लिए बचाव दल (Rescue Team) की टीम अपनी जान जोखिम में डाल दी. तेज रफ्तार वाले इस बाढ़ के पानी को देखने के बाद कोई भी हैरान रह जाएगा. यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जैसे ही वायरल हुई लोगों के होश फाख्ता हो गए. यह घटना रविवार को तमिलनाडु के सलेम जिले के अत्तूर के पास कल्लावरयन पहाड़ियों पर हुई.

भारतीय वन सेवा (IFS) के कुछ बहादुर अधिकारियों ने दो लोगों को बचाने के लिए एक साहसी बचाव अभियान का प्रयास किया, जो एक शक्तिशाली जलधारा के साथ बहते हुए झरने के पास फंस गए थे. IFS अधिकारी प्रवीण अंगुसामी द्वारा साझा किया गया एक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे खतरनाक परिस्थितियों में ऑपरेशन को पूरा किया गया था. अब यह वीडियो वायरल हो गया है.

A mom & child, caught in a flood were rescued by #ForestDept staff & brave villagers near Tamil Nadu's Anaivari waterfalls, an ecotourism spot.



Two of the rescuers while returning, slipped & fell inside the water but swam across to safety. Kudos to entire team #GreenWarriors pic.twitter.com/6TDqC5qV1y — Praveen Angusamy, IFS (@PraveenIFShere) October 26, 2021