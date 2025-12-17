1:43 मिनट का Viral Video: मां जैसी ममता! बंदरों को बच्चों की तरह खिलाती दिखी महिला, वीडियो देख पिघल जाएगा दिल

सोशल मीडिया पर हर दिन तमाम वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक भावुक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक महिला दो बंदरों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रोटी खिलाती नजर आ रही है. न कोई दिखावा, न कैमरे के लिए ... बस सच्ची ममता और अपनापन. 1 मिनट 43 सेकंड का यह वीडियो गांव की सादगी और भारतीय संस्कारों की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है. महिला का प्यार और बंदरों का भरोसा देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

मां जैसी ममता

वायरल वीडियो किसी गांव का प्रतीत होता है. इसमें देखा जा सकता है कि महिला चारदीवारी के पास एक चूल्हे पर रोटियां सेंक रही है. पास ही टूटी हुई बाउंड्री पर दो बंदर आराम से बैठे हुए हैं. महिला उनसे बात करती है, जैसे अपने बच्चों से बात कर रही हो. वह रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर प्यार से बंदरों को खिलाती है. न तो बंदरों में कोई उतावलापन है और न ही डर. दोनों शांत होकर रोटी बनने का इंतजार करते दिखते हैं. यह दृश्य इंसान और जानवर के बीच भरोसे और संवेदनशीलता को साफ तौर पर दर्शाता है.

वीडियो देख भावुक हो गए लोग

इस वीडियो को खास बनाने वाली बात है महिला का व्यवहार. वह बंदरों को गर्म रोटी सीधे नहीं देती, बल्कि पहले उस पर फूंक मारकर उसे ठंडा करती है, ठीक वैसे ही जैसे मां अपने छोटे बच्चे के लिए करती है. यही पल लोगों को सबसे ज्यादा भावुक कर रहा है. आमतौर पर बंदरों को शरारती और उग्र माना जाता है, लेकिन यहां वे छोटे बच्चों की तरह शांति से बैठे नजर आते हैं. महिला की ममता और बंदरों की मासूमियत ने इस वीडियो को बेहद खास बना दिया है, जिस पर लोग दिल से प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

This is Bharatiya Sabhyata. She’s not just handing out hot rotis to monkeys; she is blowing air into them to cool them down so the monkeys’ tongues won’t get burned. This is how Bhuta Yajna mentioned in Bhagavad Gita, Manusmriti and other Sanskrit texts is performed. pic.twitter.com/rFGCZGU5Gn — Sahana Singh (@singhsahana) December 16, 2025

सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो हुआ वायरल

इस भावुक वीडियो को एक्स पर @singhsahana नाम की यूजर ने शेयर किया है, जो पेशे से लेखिका हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि यह भारतीय सभ्यता की झलक है. महिला केवल रोटी नहीं खिला रही, बल्कि यह सुनिश्चित कर रही है कि बंदरों की जीभ न जले. उन्होंने भगवद गीता, मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में वर्णित ‘भूत यज्ञ’ का भी जिक्र किया. वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ ही घंटों में इसे 2 लाख 44 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और यह लगातार शेयर किया जा रहा है.