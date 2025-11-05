Viral Video: घर का झगड़ा बना सड़क का तमाशा! बीच सड़क पर पत्नी-पति पर बरसाए थप्पड़ और लात-घूंसे, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है, यहां कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों का खून खौला दिया है. इस वीडियो में एक पति-पत्नी का झगड़ा बीच सड़क पर इतनी बुरी तरह बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. सबसे दर्दनाक बात ये रही कि इस पूरे हंगामे के दौरान उनका मासूम बच्चा वहीं पास में खड़ा सब कुछ देखता रहा. देखने वालों के मुताबिक, घर का झगड़ा सड़क पर तमाशा बन गया और उस बच्चे की मासूमियत इसकी सबसे बड़ी शिकार बन गई.

थप्पड़ से शुरू हुआ झगड़ा और...

यह वीडियो रात के समय किसी राहगीर ने रिकॉर्ड किया था. इसमें महिला अपने पति को अचानक थप्पड़ मारती दिखाई देती है. जवाब में पति भी पलटकर थप्पड़ जड़ देता है, जबकि उसके एक हाथ में बच्चे का हाथ होता है. इसके बाद महिला गुस्से में अपनी चप्पल निकालती है और पति पर बार-बार बरसाती है. सड़क पर खड़े लोग यह सब देखते रह जाते हैं. झगड़ा इतना भयानक था कि किसी को बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं हुई.

बच्चे की मौजूदगी ने झकझोर दिया इंटरनेट

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा, “ये एंटरटेनमेंट नहीं, दिल तोड़ देने वाला दृश्य है.” दूसरे ने लिखा, “बच्चा चुपचाप खड़ा देख रहा था, यही सबसे दुखद बात है.” कई लोगों ने पूछा कि आखिर लोग सड़क पर ही क्यों लड़ते हैं. एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा, “बच्चे का आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट गया होगा.” वीडियो ने लोगों के दिलों में गुस्सा और चिंता दोनों भर दी है.

बढ़ते सड़क विवादों पर उठे सवाल

पिछले कुछ महीनों में ऐसे देर रात के सड़क विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हाल ही में एक और घटना सामने आई थी, जहां दो पुरुष और दो महिलाएं सड़क के बीच झगड़ते हुए ट्रैफिक रोक देते हैं. लोगों का कहना है कि अब शहरों की सड़कों पर लड़ाई-झगड़ा आम बात बन गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है, जो हिंसा को अपने सामने देखकर मानसिक रूप से टूट जाते हैं.