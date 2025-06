Viral Video : 'बचने के लिए कूद गया मेरा बेटा...', अहमदाबाद विमान हादसे पर बोली महिला!

Viral Video : एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का मलबा अहमदाबाद में एक डॉक्टरों के हॉस्टल की छत पर गिरने के बाद, एक महिला ने खुलासा किया कि उसके बेटे को अपनी जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदना पड़ा. रमिलाबेन नाम की एक महिला का दावा है, कि उनके बेटे की जान बाल-बाल बची, क्योंकि विमान का मुख्य ढांचा (फ्यूजलाज) उसके हॉस्टल की इमारत पर गिरा था.

जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से लगाई छलांग

लंदन के लिए रवाना हुई यह एयर इंडिया फ्लाइट गुरुवार दोपहर को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. समाचार एजेंसी PTI द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में घटनास्थल पर भारी भीड़ देखी जा सकती है. क्रैश हुए विमान का ढांचा और पहिए BJ मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स हॉस्टल की एक इमारत से बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं. रमिलाबेन नाम की एक महिला ने अहमदाबाद के एक अस्पताल के बाहर ANI से कहा, “मेरा बेटा लंच ब्रेक के दौरान हॉस्टल गया हुआ था, और वहीं पर प्लेन क्रैश हो गया. वह सुरक्षित है, मैंने उससे बात की है. वह दूसरी मंजिल से कूदा, इसलिए उसे थोड़ी चोटें आई हैं.”

फ्लाइट में कितने देशों के लोग सवार थे

एयर इंडिया के अनुसार, इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू सदस्य शामिल थे. इनमें से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई नागरिक और सात पुर्तगाली नागरिक शामिल थे.

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या देखा?

#WATCH | Air India plane crash: "My son had gone to the hostel during lunch break, and the plane crashed there. My son is safe, and I have spoken to him. He jumped from the second floor, so he suffered some injuries,” says Ramila, who reached the civil hospital in Ahmedabad,… pic.twitter.com/MgMtvXBSou

— ANI (@ANI) June 12, 2025