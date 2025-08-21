Viral Video: समुद्र के बीचों-बीच मिला 'जलपरी का रहस्य', नाव चला रही लड़की ने देखा ऐसा जीव कि डर के मारे कांप उठी!

Girl Spot Manatee in Water: समुद्र की गहराई में हमेशा से अजीब और रहस्यमयी जीव छिपे रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक अनुभव फ्लोरिडा की रहने वाली ब्रिजेट एनेस्टेसिया के साथ हुआ. वह पैडलबोर्डिंग कर रही थीं, तभी पानी में कुछ हलचल हुई. जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो एक बड़ा और अनोखा जीव उनके सामने तैर हुआ दिखा, पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या है. डर और उत्सुकता से कांपती हुई ब्रिजेट ने धीरे-धीरे उस जीव के पास जाकर देखा. यह जीव इतना शांत और दोस्ताना था कि देखते ही हैरान हो गई.

पहली नज़र और हैरानी का पल

ब्रिजेट पैडलबोर्डिंग कर रही थीं कि उनकी नजर पानी में तैरते हुए किसी जीव पर पड़ी. पहले उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या है. जैसे ही उन्होंने करीब जाकर देखा, उन्होंने जोर से कहा, “ओह गॉड, यह तो मानेटी है.” मानेटी, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, विशाल लेकिन शांत स्वभाव का समुद्री जीव है जो पौधों पर निर्भर रहता है और पूरी तरह से हानिरहित होता है.

शांत और दोस्ताना स्वभाव वाले मानेटी

मानेटी समुद्र के सबसे कोमल जीवों में शामिल हैं. ये इंसानों और नावों के करीब बिना डर के आ जाते हैं. उनका जीवन बहुत धीमी गति से चलता है और यह पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं. हालांकि, इनकी प्रजाति संकटग्रस्त है. आवास की कमी, प्रदूषण और नावों से टकराने की घटनाओं के कारण इनकी संख्या घट रही है. फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन कमीशन लगातार चेतावनी देता है कि मानेटीज़ को छूना मना है.

ब्रिजेट का भावुक अनुभव और वीडियो वायरल

ब्रिजेट ने मानेटी को अपने पास तैरते देखा और अपने कैमरे से उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया. मानेटी की मासूम हरकतें देखकर वह भावुक हो गईं और फूट-फूटकर रो पड़ीं. उनका कहना था कि यह अनुभव उनके लिए बेहद खास था और इसने उनकी बकेट लिस्ट का एक बड़ा सपना पूरा कर दिया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते ही वायरल हो गया और लोगों ने इस अद्भुत अनुभव की तारीफ की.