Viral Video: फ्री की थाली पर टूट पड़े पाकिस्तानी.. जैसे कभी खाना देखा ही न हो? यूजर बोले- ये क्या हो रहा है?

Trending Video: रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास होता है. इस दौरान रोज़ेदार दिनभर उपवास रखते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद इफ्तार के समय रोज़ा खोलते हैं. इफ्तार के वक्त कई जगहों पर बड़े पैमाने पर खाने का इंतजाम किया जाता है, जहां रोज़ेदार मुफ्त में खाना खा सकते हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

खाने पर टूट पड़े लोग

वायरल वीडियो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के शाह फैसल मस्जिद का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही इफ्तार के लिए खाना रखा जाता है, वैसे ही सैकड़ों लोग उस पर टूट पड़ते हैं. पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे ये लोग इतनी तेजी से भागते हैं कि पूरा माहौल अफरा-तफरी में बदल जाता है. हर कोई पहले खाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिससे धक्का-मुक्की और भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है.

This is not a backward area. This is Faisal Masjid in most developed area of Pakistan, Islamabad. Free iftaar (food) was announced & desperate Pakistanis (not beggars but common men) are rushing to grab their share. This is the situation of common Pakistanis in nuclear power. pic.twitter.com/IKtbCSGnz5

— Arif Aajakia (@arifaajakia) March 10, 2025