घंटों का काम अब मिनटों में... मटर छीलने का ये जादुई तरीका देख लीजिए, फिर कभी नहीं उखड़ेंगे आपके नाखून

सर्दी आते ही रसोई में मटर की बहार आ जाती है, लेकिन मटर देखते ही कई लोग मुंह बना लेते हैं. वजह है कि घंटों बैठकर छीलना, उखड़ते नाखून और दुखती उंगलियां. जितनी स्वादिष्ट मटर होती है, उतना ही सिरदर्द उसका छीलना. यही कारण है कि कई बार लोग चाहकर भी मटर वाली सब्जी टाल देते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक देसी जुगाड़ मटर छीलने की पूरी परिभाषा बदल रहा है. इस आसान ट्रिक से मिनटों में मटर छिल जाएगी, बिना मेहनत और बिना दर्द के.

सर्दियों में मटर हर रसोई की जान होती है. आलू-मटर, मटर पनीर, पुलाव या कचौरी हर डिश में इसका स्वाद अलग ही रंग जमाता है. पोषण से भरपूर और मीठे स्वाद वाली मटर सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. लेकिन जैसे ही मटर छीलने की बारी आती है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है. खासकर जब ज्यादा मात्रा में मटर हो, तो यह काम बेहद उबाऊ लगने लगता है. उंगलियों में दर्द, नाखूनों पर जोर और समय की बर्बादी लोगों को पहले से छीली हुई मटर खरीदने पर मजबूर कर देती है.

वायरल वीडियो में दिखा ‘निंजा टेक्निक’

इसी परेशानी का हल लेकर आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो. लोग इसे मजाक में ‘निंजा टेक्निक’ कह रहे हैं. वीडियो में मटर छीलने का ऐसा तरीका दिखाया गया है, जिसमें मेहनत नाम की चीज ही नहीं है. इस ट्रिक में सबसे पहले कच्ची मटर की फलियों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है. फिर इतना पानी डाला जाता है कि मटर पूरी तरह डूब जाए. इसके बाद बर्तन को गैस पर रखकर पानी उबाल लिया जाता है. उबाल आते ही मटर की फलियां नरम होने लगती हैं.

उबाल, हल्की रगड़ और खुल गया राज

कुछ देर उबालने के बाद बर्तन को गैस से उतार लिया जाता है. अब शुरू होता है असली कमाल. पानी में डूबी मटर को हाथों से हल्के-हल्के सहलाया जाता है. न दबाव, न जोर बस उंगलियां घुमाइए. फलियां अपने आप खुलने लगती हैं और हरे-हरे दाने बाहर निकल आते हैं. इसके बाद पानी छान लिया जाता है. छिलके अलग हो जाते हैं और दाने बर्तन में रह जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में न उंगलियां दुखती हैं और न ही समय बर्बाद होता है.

सोशल मीडिया पर छाया जुगाड़, लोग हुए हैरान

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर vrajput40 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे ‘किचन का लाइफ हैक’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि काश यह तरीका पहले पता होता. खास बात यह है कि इस ट्रिक से न सिर्फ समय बचता है, बल्कि मटर छीलने का डर भी खत्म हो जाता है. अब मटर की सब्जी बनाने से पहले दो बार सोचने की जरूरत नहीं.