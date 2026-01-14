Advertisement
trendingNow13074706
Hindi Newsजरा हटकेघंटों का काम अब मिनटों में... मटर छीलने का ये जादुई तरीका देख लीजिए, फिर कभी नहीं उखड़ेंगे आपके नाखून

घंटों का काम अब मिनटों में... मटर छीलने का ये जादुई तरीका देख लीजिए, फिर कभी नहीं उखड़ेंगे आपके नाखून

इन दिनों मटर छीलने का एक जबरदस्त जुगाड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसे अगर आपने देखकर सीख लिया तो यकीन मानिए आप कभी जीवन में मटर छीलने के लिए मेहनत नहीं करेंगे. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घंटों का काम अब मिनटों में... मटर छीलने का ये जादुई तरीका देख लीजिए, फिर कभी नहीं उखड़ेंगे आपके नाखून

सर्दी आते ही रसोई में मटर की बहार आ जाती है, लेकिन मटर देखते ही कई लोग मुंह बना लेते हैं. वजह है कि घंटों बैठकर छीलना, उखड़ते नाखून और दुखती उंगलियां. जितनी स्वादिष्ट मटर होती है, उतना ही सिरदर्द उसका छीलना. यही कारण है कि कई बार लोग चाहकर भी मटर वाली सब्जी टाल देते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक देसी जुगाड़ मटर छीलने की पूरी परिभाषा बदल रहा है. इस आसान ट्रिक से मिनटों में मटर छिल जाएगी, बिना मेहनत और बिना दर्द के.

सर्दियों में मटर हर रसोई की जान होती है. आलू-मटर, मटर पनीर, पुलाव या कचौरी हर डिश में इसका स्वाद अलग ही रंग जमाता है. पोषण से भरपूर और मीठे स्वाद वाली मटर सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. लेकिन जैसे ही मटर छीलने की बारी आती है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है. खासकर जब ज्यादा मात्रा में मटर हो, तो यह काम बेहद उबाऊ लगने लगता है. उंगलियों में दर्द, नाखूनों पर जोर और समय की बर्बादी लोगों को पहले से छीली हुई मटर खरीदने पर मजबूर कर देती है.

वायरल वीडियो में दिखा ‘निंजा टेक्निक’

Add Zee News as a Preferred Source

इसी परेशानी का हल लेकर आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो. लोग इसे मजाक में ‘निंजा टेक्निक’ कह रहे हैं. वीडियो में मटर छीलने का ऐसा तरीका दिखाया गया है, जिसमें मेहनत नाम की चीज ही नहीं है. इस ट्रिक में सबसे पहले कच्ची मटर की फलियों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है. फिर इतना पानी डाला जाता है कि मटर पूरी तरह डूब जाए. इसके बाद बर्तन को गैस पर रखकर पानी उबाल लिया जाता है. उबाल आते ही मटर की फलियां नरम होने लगती हैं.

उबाल, हल्की रगड़ और खुल गया राज

कुछ देर उबालने के बाद बर्तन को गैस से उतार लिया जाता है. अब शुरू होता है असली कमाल. पानी में डूबी मटर को हाथों से हल्के-हल्के सहलाया जाता है. न दबाव, न जोर बस उंगलियां घुमाइए. फलियां अपने आप खुलने लगती हैं और हरे-हरे दाने बाहर निकल आते हैं. इसके बाद पानी छान लिया जाता है. छिलके अलग हो जाते हैं और दाने बर्तन में रह जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में न उंगलियां दुखती हैं और न ही समय बर्बाद होता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaishali Rajput (@vrajput40)

सोशल मीडिया पर छाया जुगाड़, लोग हुए हैरान

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर vrajput40 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे ‘किचन का लाइफ हैक’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि काश यह तरीका पहले पता होता. खास बात यह है कि इस ट्रिक से न सिर्फ समय बचता है, बल्कि मटर छीलने का डर भी खत्म हो जाता है. अब मटर की सब्जी बनाने से पहले दो बार सोचने की जरूरत नहीं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग?
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग?
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा