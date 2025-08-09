पत्नियों का गुस्सा मत लो हल्के में! गर्भवती महिला ने भूलचूक करने वाले पति को दिया पानी वाला झटका
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:37 AM IST
China Viral Video: चीन में एक मजेदार लेकिन अजीब घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. एक शख्स को उसकी गर्भवती पत्नी ने मछली के तालाब में धक्का दे दिया, और इसकी वजह भी काफी अनोखी थी. दरअसल, पति अपनी पत्नी की बार-बार की याद दिलाने के बावजूद बच्चों को स्कूल छोड़ना भूल गया और आराम से मछलियों को खाना खिलाने में लगा रहा.

पति को तालाब में क्यों धक्का दिया गया?

CCTV फुटेज में दिखता है कि पति तालाब के पास बैठा मछलियों को खिला रहा है, तभी पीछे से पत्नी आती है और उसे जोरदार लात मार देती है, जिससे वह सीधे पानी में गिर जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह पानी में गिरकर छींटे उड़ाता है और फिर तैरकर बाहर आता है. लेकिन बाहर आते ही उसे पत्नी की डांट भी सुननी पड़ती है. पीड़ित पति मिस्टर डू ने माना कि गलती उनकी ही थी. उन्होंने कहा, “मैं पानी से बाहर निकलने के बाद सुरक्षित था और मैंने अपनी पत्नी से माफी मांगी. वह आमतौर पर बहुत अच्छी हैं, लेकिन गर्भावस्था में कभी-कभी उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है. उन्होंने बाद में मुझसे माफी भी मांगी.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घटना कैसे हुई थी?

मिस्टर डू ने बताया, “उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने को कहा था, लेकिन मैं भूल गया. उन्होंने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मैं तालाब के पास था और सुन ही नहीं पाया. मैंने जानबूझकर उन्हें अनदेखा नहीं किया. तालाब की गहराई 1.6 मीटर थी, लेकिन मुझे तैरना आता है, इसलिए मैं सुरक्षित बाहर आ गया.”

इंटरनेट पर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही?

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मज़ेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “मेरे पति ने भी एक बार बच्चा लाना भूल गए थे, काश उस दिन मैं भी ऐसा कर पाती.” दूसरे ने मजाक में लिखा, “पति तो तालाब में खुश नजर आ रहा है.” कुछ लोगों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि बच्चों को स्कूल न ले जाना बड़ी गलती है. एक ने तो ये तक लिख दिया, “उसे फिर से धक्का दो!”

परिवार की चिंता और बाद का माहौल

वीडियो वायरल होने के बाद डू के परिवार वालों को चिंता हो गई कि यह घटना खतरनाक हो सकती थी. पत्नी के माता-पिता ने भी फोन करके हालचाल लिया. हालांकि, पति-पत्नी दोनों ने एक-दूसरे से माफी मांग ली और मामला खत्म हो गया. डू ने कहा कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझते हैं और मानते हैं कि यह बस उस पल का गुस्सा था.

