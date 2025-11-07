Advertisement
भारत की मेहमाननवाजी ने जीता ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट का दिल! बोले 'भारत में अजनबी बनकर आते हैं, परिवार बनकर लौटते हैं'

Australian Tourist Viral Video: भारत की मेहमाननवाजी ने एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट का दिल जीत लिया. उन्होंने अपने इस अनुभव का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो की काफी वायरल हो रहा है. इस खबर में हम आपको उसके बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:46 PM IST
भारत की मेहमाननवाजी ने जीता ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट का दिल! बोले 'भारत में अजनबी बनकर आते हैं, परिवार बनकर लौटते हैं'

Australian Tourist Viral Video: भारतीय संस्कृति, परंपरा के साथ-साथ भारत अपनी मेहमाननवाजी के लिए भी जाना जाता है. इसका एक उदाहरण हाल में ऑस्ट्रेलिया से आए एक पर्यटक ने दिखाया. डंकन मैकनॉट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया, जो कि काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में वे भारत की मेहमाननवाजी की खुलकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. उनकी ये वीडियो लाखों भारतीयों का दिल छू रहा है. इस खबर में हम आपको डंकन की भारत की यात्रा और वीडियो के बारे में बताएंगे. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमृतसर में हुई मेहमाननवाजी
डंकन मैकनॉट भारत की यात्रा पर अकेले निकले थे. अमृतसर पहुंचने पर उनकी मुलाकात गौरव नाम के एक स्थानीय युवक से हुई. इस वीडियों में डंकन अमृतसर में गुजारे तीन दिनों की बात कर रहे हैं, जहां गौरव ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया. डंकन ने बताया कि गौरव ने उन्हें घर बुलाया, अपने परिवार से मिलवाया, टेस्ट भारतीय खाना खिलाया और अपने परिवार के साथ एक शादी में भी ले गए. इस पूरे अनुभव ने डंकन को भारत की मेहमाननवाजी से रूबरू करवाया है. 

 

गोल्डन टेंपल से की शुरुआत
डंकन ने अपने वीडियो में यह भी बताया की अमृतसर का गोल्डन टेंपल उनके लाइफ की सबसे पीसफुल जगहों में से एक रहा. मंदिर की वैभव, वहां की सेवन भावना और लोगों की विनम्रता ने उनके दिल में एक खास जगह बना ली. उन्होंने कहा कि भारत में लोगों की मेहमाननवाजी का अनुभव सबसे अद्भुत है. 

 

सोशल मीडिया पर वीडियो को पसंद कर रहे भारतीय
डंकन के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं. खासकर भारतीय इस वीडियो को देख कर गर्व और खुशी जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इस वीडियो को देख कर लिखा कि 'यही असली भाती है, जहां अजनबी भी परिवार बन जाते हैं.' इस वीडियो को शेकर करते हुए डंकन ने लास्ट में लिखा कि, 'भारत में आप अजनबी बनकर आते हैं, लेकिन परिवार बनकर लौटते हैं.'

