खेत में हल चला रहा था किसान, तभी मिट्टी से झांक उठा ‘नीला कोबरा’, फिर हुआ ऐसा कि...

ग्रामीण इलाकों में किसानों का सामना अक्सर सांपों से होता है, लेकिन इस बार जो नजारा सामने आया उसने सबको दंग कर दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खेत में काम कर रहे किसान के सामने अचानक जमीन से एक नीला कोबरा निकल आता है. सांप का रंग इतना अनोखा है कि देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे. वीडियो देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं. क्या वाकई ऐसा सांप होता है या ये किसी फिल्टर का कमाल है?

खेत में काम करते वक्त किसान के सामने निकला नीला कोबरा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किसान अपने खेत में मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक जमीन हिली और उसमें से एक चमकदार नीले रंग का कोबरा निकल आया. सांप ने सिर उठाकर फुफकार मारी तो किसान कुछ पल के लिए वहीं जम गया. फिर डर के मारे वह पीछे हट गया और आवाजें लगाकर गांववालों को बुलाने लगा. हालांकि, कुछ देर बाद सांप बिना हमला किए धीरे-धीरे खेत के किनारे बने झाड़ियों की ओर चला गया और नजरों से ओझल हो गया.

ऐसे सांपों से दूरी बनाकर रखें

सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के नीले कोबरा बेहद दुर्लभ होते हैं. अक्सर ये बरसात के मौसम के खत्म होने या मौसम बदलने के समय बाहर निकलते हैं. विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि ऐसे सांपों को देखकर डरें नहीं, लेकिन उनसे दूरी जरूर बनाए रखें. उन्हें नुकसान पहुंचाने या मारने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग या स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें ताकि सुरक्षित तरीके से उसे पकड़ा जा सके.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

नीले कोबरा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग कमेंट सेक्शन में लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई सांप का रंग नीला हो सकता है या फिर यह वीडियो किसी फिल्टर या एडिटिंग का नतीजा है. कुछ यूजर्स ने इसे “प्रकृति का चमत्कार” कहा तो कुछ ने मजाक में लिखा, “इतना खूबसूरत सांप देखा तो डर भी कम लगने लगा.” वीडियो अब तक हजारों बार शेयर हो चुका है और चर्चा का विषय बन गया है.