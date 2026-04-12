सोना डालो और पैसा निकालो! दुनिया का अनोखा ATM, जो 30 मिनट में कर देता है अकाउंट फुल

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आज तक आपने एटीएम से पैसे निकलते देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि मशीन में सोना डालो और सीधे बैंक खाते में पैसा आ जाए? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. इस अनोखे गोल्ड एटीएम में लोग अपने गहने डालते हैं और महज 30 मिनट में उनकी कीमत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है. न मोलभाव, न लंबी प्रक्रिया सब कुछ डिजिटल और तेज. बढ़ती सोने की कीमतों के बीच यह तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है. आइए जानते हैं कैसे काम करती है ये हैरान कर देने वाली मशीन.
इस खास मशीन में यूजर अपने सोने के गहने या अन्य वस्तुएं डालता है. इसके बाद मशीन वहीं पर सोने को पिघलाती है और उसकी शुद्धता व वजन की जांच करती है. पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक और पारदर्शी होती है. जांच पूरी होने के बाद तय कीमत सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे ज्वेलर के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मशीन को किंगहुड ग्रुप संचालित करती है. इसमें कम से कम 3 ग्राम सोना होना चाहिए और उसकी शुद्धता 50% या उससे ज्यादा जरूरी है. मशीन सोने को पिघलाकर उसकी वास्तविक गुणवत्ता का आकलन करती है और उसी आधार पर बाजार के हिसाब से कीमत तय करती है.
इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की कागजी प्रक्रिया नहीं होती. न ही पहचान पत्र दिखाने की जरूरत पड़ती है. पूरी प्रक्रिया तेज, डिजिटल और झंझट मुक्त है. यही कारण है कि लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं और पारंपरिक तरीकों के मुकाबले इसे ज्यादा सुविधाजनक मान रहे हैं.
सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोग अपने पुराने गहनों को बेचकर फायदा उठाना चाहते हैं. इस मशीन में पारदर्शिता ज्यादा है और भुगतान तुरंत मिल जाता है, जिससे इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. कई जगहों पर स्थिति यह है कि स्लॉट पहले से बुक करने पड़ रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स महीनों पहले ही फुल हो जाते हैं.
This ATM in Shanghai, China, melts your gold at 1200°C and transfers money straight to your accountpic.twitter.com/vFHGA6llAq
— Massimo (@Rainmaker1973) April 11, 2026
एक डेमो के दौरान 40 ग्राम की सोने की चेन मशीन में डाली गई, जिसकी कीमत करीब 785 युआन प्रति ग्राम तय हुई. कुल मिलाकर लगभग 36,000 युआन यानी करीब 4.2 लाख रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए. सबसे खास बात यह रही कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो गई, जिसने सभी को चौंका दिया.