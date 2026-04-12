Advertisement
trendingNow13175810
Hindi Newsजरा हटकेसोना डालो और पैसा निकालो! दुनिया का अनोखा ATM, जो 30 मिनट में कर देता है अकाउंट फुल

सोना डालो और पैसा निकालो! दुनिया का अनोखा ATM, जो 30 मिनट में कर देता है अकाउंट फुल

चीन का गोल्ड ATM सोना बेचने का आसान तरीका बन गया है. मशीन सोना पिघलाकर शुद्धता जांचती है और 30 मिनट में पैसा सीधे खाते में भेज देती है. बिना कागजी प्रक्रिया के यह तकनीक तेज और पारदर्शी है, जिससे इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया (X)
सोशल मीडिया (X)

आज तक आपने एटीएम से पैसे निकलते देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि मशीन में सोना डालो और सीधे बैंक खाते में पैसा आ जाए? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. इस अनोखे गोल्ड एटीएम में लोग अपने गहने डालते हैं और महज 30 मिनट में उनकी कीमत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है. न मोलभाव, न लंबी प्रक्रिया सब कुछ डिजिटल और तेज. बढ़ती सोने की कीमतों के बीच यह तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है. आइए जानते हैं कैसे काम करती है ये हैरान कर देने वाली मशीन.

कैसे काम करता है ये अनोखा गोल्ड ATM?

इस खास मशीन में यूजर अपने सोने के गहने या अन्य वस्तुएं डालता है. इसके बाद मशीन वहीं पर सोने को पिघलाती है और उसकी शुद्धता व वजन की जांच करती है. पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक और पारदर्शी होती है. जांच पूरी होने के बाद तय कीमत सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे ज्वेलर के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाती है.

कीमत कैसे तय होती है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मशीन को किंगहुड ग्रुप संचालित करती है. इसमें कम से कम 3 ग्राम सोना होना चाहिए और उसकी शुद्धता 50% या उससे ज्यादा जरूरी है. मशीन सोने को पिघलाकर उसकी वास्तविक गुणवत्ता का आकलन करती है और उसी आधार पर बाजार के हिसाब से कीमत तय करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इसकी सबसे बड़ी खासियत?

इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की कागजी प्रक्रिया नहीं होती. न ही पहचान पत्र दिखाने की जरूरत पड़ती है. पूरी प्रक्रिया तेज, डिजिटल और झंझट मुक्त है. यही कारण है कि लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं और पारंपरिक तरीकों के मुकाबले इसे ज्यादा सुविधाजनक मान रहे हैं.

क्यों बढ़ रही है इसकी मांग?

सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोग अपने पुराने गहनों को बेचकर फायदा उठाना चाहते हैं. इस मशीन में पारदर्शिता ज्यादा है और भुगतान तुरंत मिल जाता है, जिससे इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. कई जगहों पर स्थिति यह है कि स्लॉट पहले से बुक करने पड़ रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स महीनों पहले ही फुल हो जाते हैं.

 

डेमो में कितना मिला पैसा?

एक डेमो के दौरान 40 ग्राम की सोने की चेन मशीन में डाली गई, जिसकी कीमत करीब 785 युआन प्रति ग्राम तय हुई. कुल मिलाकर लगभग 36,000 युआन यानी करीब 4.2 लाख रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए. सबसे खास बात यह रही कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो गई, जिसने सभी को चौंका दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

china gold atmgold ATM Shanghaigold melting ATM machine China

Trending news

नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर