गाड़ी रोक हाईवे पर खाना बनाने लगी महिला, पति बोला- हम घर पर नहीं रहते, लोग बोले- सिविक सेंस...

Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने टूरिस्ट्स के मस्ती भरे वीडियो खूब देखे होंगे, लेकिन ये कपल तो अपने साथ पर्सनल किचन लेकर चल रहा है. गाड़ी की डिग्गी में खाना बनाने का पूरा सामान रख लिया है. जहां भी भूख लगती है महिला वहीं चूल्हा जलाकर खाना बनाने लग जाती है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर गाड़ी रोककर महिला सड़क पर खाना बना रही है. इस दौरान पति उन जगहों के बारे में बताता है जहां अभी घूमना बाकी है. इसके बाद वो कहता है कि हम घर पर नहीं रहते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है. गाड़ी में बिस्तर और कपड़े दिखाई देते हैं जिससे अंदाजा लगता है कि कपल रात भी गाड़ी में ही सोता है. महिला सड़क पर खाना बना रही है. छोटे सिलेंडर पर बर्नर लगा है जिस पर एक छोटी कढ़ाई रखी है. महिला कढ़ाई में सब्जी बना रही है. इस दौरान शख्स कहता है, "हम दिल्ली जा रहे हैं फिर हम वहां से मुंबई जाएंगे, मुंबई से पूणे..." इसके बाद शख्स कई जगहों के नाम लेता है और आखिर में कहता है कि हम बद्रीनाथ से केदारनाथ जाएंगे. शख्स का कहना है कि वो घर पर नहीं रहते इसलिए उनसे मिलने कोई ना आए. हाईवे को किचन बनाने वाले कपल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा रहा है. लोग वीडियो देख सिविक सेंस की बातें कर रहे हैं.

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वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 14 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो को कैप्शन दिया गया है, "हाईवे पर गाड़ी रोककर खाना पकाने की यह कैसी अनुमति है? आप सब बताइए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं?"

इस तरह हाईवे पर गाड़ी रोक कर खाना बनाने की क्या अनुमति है, आप लोग बताइए इनपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? pic.twitter.com/0IFr3LI51L — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) April 10, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या एक राष्ट्र के रूप में हमारा सिविक सेंस इतनी गिर गया कि हम सही और गलत के बीच अंतर करना भूल गए हैं? ये लोग न तो खुद से प्यार करते हैं, न अपने परिवार से, और न ही दूसरों के जीवन की परवाह करते हैं. उनकी गलतियों के रिजल्ट किसी और को भी इफेक्ट कर सकते हैं. सिर्फ एक वीडियो के लिए ऐसा मत करो."

यूजर बोले- किचन ही क्यों बेडरूम भी बना लो

वहीं दूसरे यूजर तंज कसते हुए लिखा, "सिर्फ किचन ही क्यों बनाया? बेडरूम और हॉल भी वहीं बना लेते." एक यूजर ने इस वीडियो को एआई-जनरेटेड (AI-generated) वीडियो बताया. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. ये वीडियो एआई-जनरेटेड (AI-generated) हो सकता है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.