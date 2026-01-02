चलती बस की आखिरी सीट पर कैमरे में कैद हुई कपल की आपत्तिजनक हरकत, Video ने दुनियाभर में कराई थू-थू

London Bus Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लंदन के हेस इलाके को सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें एक युवा कपल चलती डबल डेकर बस की आखिरी सीट पर आपत्तिजनक हरकत करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो कथित तौर पर Pizza Hut, Hayes, Uxbridge Road के पास रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है. वीडियो में कपल सर्दियों के कपड़े पहने हुए है और चेहरा कैप और स्कार्फ से ढका हुआ दिखता है, लेकिन उनकी हरकतों ने देखने वालों को चौंका दिया. इस क्लिप को एक राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो की सच्चाई पर क्या सवाल हैं?

कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह वीडियो इंग्लैंड के Hayes Town का है, लेकिन जी न्यूज इसकी सत्यता या प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. इसके बावजूद वीडियो की लोकेशन और समय को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है. वहीं, वीडियो की सत्यता पर संदेह के बावजूद लोगों की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि ऐसे मामलों को समाज किस तरह देखता है.

लोगों का गुस्सा क्यों फूटा?

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर नाराज़गी की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे प्यार नहीं बल्कि ‘एक्जीबिशनिज़्म’ और सार्वजनिक उत्पीड़न बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह सहयात्रियों और बस में मौजूद बच्चों के प्रति पूरी तरह असम्मानजनक है. किसी ने लंदन को मजाक में ‘नया सिटी ऑफ लव’ कह दिया, तो किसी ने इसे घिनौना और असभ्य व्यवहार बताया. कुल मिलाकर, ज्यादातर प्रतिक्रियाएं इस घटना की कड़ी निंदा करती दिखीं.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं?

यह पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन में इस तरह का मामला सामने आया हो. जून 2025 में भी एक लोकप्रिय ब्रिटिश टूरिस्ट स्पॉट पर एक चर्च के सामने दो पर्यटकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था. द सन की रिपोर्ट के अनुसार, उस वीडियो में एक अर्धनग्न व्यक्ति महिला के साथ अश्लील हरकत को रिकॉर्ड करता दिखा था और पीछे एक विशाल चर्च साफ दिखाई दे रहा था. इन घटनाओं ने पब्लिक डीसेंसी और कानून के पालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.