Advertisement
trendingNow13061038
Hindi Newsजरा हटकेचलती बस की आखिरी सीट पर कैमरे में कैद हुई कपल की आपत्तिजनक हरकत, Video ने दुनियाभर में कराई थू-थू

चलती बस की आखिरी सीट पर कैमरे में कैद हुई कपल की आपत्तिजनक हरकत, Video ने दुनियाभर में कराई थू-थू

Viral Video of London Couple: लंदन की डबल डेकर बस में कपल के अश्लील कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पब्लिक प्लेस में व्यवहार और सीमाओं को लेकर तीखी बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चलती बस की आखिरी सीट पर कैमरे में कैद हुई कपल की आपत्तिजनक हरकत, Video ने दुनियाभर में कराई थू-थू

London Bus Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लंदन के हेस इलाके को सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें एक युवा कपल चलती डबल डेकर बस की आखिरी सीट पर आपत्तिजनक हरकत करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो कथित तौर पर Pizza Hut, Hayes, Uxbridge Road के पास रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है. वीडियो में कपल सर्दियों के कपड़े पहने हुए है और चेहरा कैप और स्कार्फ से ढका हुआ दिखता है, लेकिन उनकी हरकतों ने देखने वालों को चौंका दिया. इस क्लिप को एक राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो की सच्चाई पर क्या सवाल हैं?

कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह वीडियो इंग्लैंड के Hayes Town का है, लेकिन जी न्यूज इसकी सत्यता या प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. इसके बावजूद वीडियो की लोकेशन और समय को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है. वहीं, वीडियो की सत्यता पर संदेह के बावजूद लोगों की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि ऐसे मामलों को समाज किस तरह देखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

लोगों का गुस्सा क्यों फूटा?

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर नाराज़गी की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे प्यार नहीं बल्कि ‘एक्जीबिशनिज़्म’ और सार्वजनिक उत्पीड़न बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह सहयात्रियों और बस में मौजूद बच्चों के प्रति पूरी तरह असम्मानजनक है. किसी ने लंदन को मजाक में ‘नया सिटी ऑफ लव’ कह दिया, तो किसी ने इसे घिनौना और असभ्य व्यवहार बताया. कुल मिलाकर, ज्यादातर प्रतिक्रियाएं इस घटना की कड़ी निंदा करती दिखीं.

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं?

यह पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन में इस तरह का मामला सामने आया हो. जून 2025 में भी एक लोकप्रिय ब्रिटिश टूरिस्ट स्पॉट पर एक चर्च के सामने दो पर्यटकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था. द सन की रिपोर्ट के अनुसार, उस वीडियो में एक अर्धनग्न व्यक्ति महिला के साथ अश्लील हरकत को रिकॉर्ड करता दिखा था और पीछे एक विशाल चर्च साफ दिखाई दे रहा था. इन घटनाओं ने पब्लिक डीसेंसी और कानून के पालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Viral Videolondon bus

Trending news

DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
maharashtra news hindi
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल