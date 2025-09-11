Viral VIDEO: जंगल में घुसे शिकारी ने झपट्टा मारकर दबोचा 'डायनासोर', गर्दन दबाई तो यूं तड़पने लगा खूंखार मगरमच्छ
Viral VIDEO: जंगल में घुसे शिकारी ने झपट्टा मारकर दबोचा 'डायनासोर', गर्दन दबाई तो यूं तड़पने लगा खूंखार मगरमच्छ

Magarmach Ka Video: एक जाने-माने वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट माइक होल्स्टन (Mike Holston) ने नंगे हाथों से सॉल्टवॉटर क्रोकोडाइल को पकड़ने का कारनामा कर दिखाया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि माइक होल्स्टन एक छोटी नाव पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ दलदल और घास से घिरा इलाका है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:05 AM IST
Viral VIDEO: जंगल में घुसे शिकारी ने झपट्टा मारकर दबोचा 'डायनासोर', गर्दन दबाई तो यूं तड़पने लगा खूंखार मगरमच्छ

Dangerous Crocodile Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो हैरान कर देते हैं. कभी लोग हंस पड़ते हैं तो कभी डर के मारे सिहर उठते हैं. इस बार जो वीडियो चर्चा में है, उसमें एक जाने-माने वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट माइक होल्स्टन (Mike Holston) ने नंगे हाथों से सॉल्टवॉटर क्रोकोडाइल को पकड़ने का कारनामा कर दिखाया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि माइक होल्स्टन एक छोटी नाव पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ दलदल और घास से घिरा इलाका है. अचानक उनकी नजर किनारे पर बैठे एक विशाल मगरमच्छ पर पड़ती है. खतरा भांपते ही मगरमच्छ भागने लगता है, लेकिन माइक भी पीछे हटने वाले नहीं थे.

यह भी पढ़ें: रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...

कैसे किया मगरमच्छ को काबू?

जंगल में घुसे माइक अचानक नाव से कूदकर मगरमच्छ के पीछे दौड़ पड़ते हैं. चंद सेकंड में वह उस विशालकाय जीव को पकड़ लेते हैं और कैमरे के सामने कहते हैं, “ये एक सॉल्टवॉटर क्रोकोडाइल है… और यह काफी बड़ा है.” कुछ देर पकड़कर रखने के बाद वे मगरमच्छ को वापस पानी में छोड़ देते हैं, ताकि वह अपने प्राकृतिक ठिकाने पर लौट सके.

यह भी पढ़ें: बीटेक स्टूडेंट की डायरी से खुला राज.. अगले 10 साल का ऐसा तगड़ा प्लान, जिसमें पढ़ाई, जिम और शादी तक सब फिक्स!

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

यह वीडियो 6 सितंबर को इंस्टाग्राम हैंडल @therealtarzann से शेयर किया गया था. अब तक इसे 46 लाख से ज्यादा व्यूज और 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बेहद अलग-अलग रही हैं. किसी ने कहा, “ये आदमी वाकई निडर है.” वहीं दूसरे ने लिखा, “मैंने यह देखकर ही कांपना शुरू कर दिया.” जहां कुछ लोग माइक की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स इसे बेवकूफी और लापरवाही बता रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा कारनामा कभी भी आम लोग ट्राई न करें, क्योंकि यह काम सिर्फ प्रोफेशनल्स का है.

 

 

जंगली जानवरों के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है. चाहे कोई एक्सपर्ट ही क्यों न हो, मगरमच्छ जैसे शिकारी जीव से सामना करना हमेशा जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे में बेहतर यही है कि लोग दूर से ही इन जीवों की खूबसूरती का आनंद लें.

