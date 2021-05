देसी महिला ने कुत्तों को सिखाया खाने से पहले प्रार्थना करना, दिल जीत लेगा Video

नई दिल्ली : एक तरफ देश में कोरोनावायरस की महामारी से लोग परेशान हैं और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में कैद हैं तो वहीं कुछ लोग है जो घर में रहकर अपने पालतू जानवरों को नए-नए तौर तरीके सीखा रहे हैं. देखा जाए तो ऐसा करना हम भारतीयों की संस्कृति रही है, लेकिन अब यह बेहद चलन में नहीं है. फिलहाल, यह वीडियो देखने के बाद आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है कि कुत्ते भी खाना खाने से पहले अपने मालिक के साथ पूजा कर रहे हैं.

प्रार्थना के बाद ही कुत्तों ने खाया खाना

ट्विटर पर वैशाली माथुर नाम की महिला ने बीते शनिवार यानी 1 मई को एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में देसी अंदाज में वह मराठी में पूजा कर रही होती है और उनके आस-पास दो कुत्ते बैठे होते हैं. दोनों ही कुत्तों की वफादारी और समझदारी देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा. खाने के लिए इंतजार कर रहे कुत्ते तब तक दूर बैठे होते हैं, जब तक पूरी प्रार्थना खत्म नहीं हो जाती.

Sharing this heart-warming video of my friend teaching her pups to say their prayers before food. Me thinks both are good boys.@dog_rates pic.twitter.com/z5ANJDVwVn — Vaishali Mathur (@mathur_vaishali) May 1, 2021

वीडियो देखने के बाद हैरान हैं लोग

जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है और वह खाने के लिए हामी भरती है, उसके बाद दोनों ही खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं. यह वीडियो बेहद ही दिल छू लेने वाला है. वीडियो देखने के बाद आप खुद को शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे. इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अन्य लोगों ने भी काफी तारीफ की और कुछ उसी तरह के वीडियो भी शेयर किए हैं.

These dogs soon start doing prayer as well just like thispic.twitter.com/N20msBnMZq — Nikkkhil (@oye_healthy) May 2, 2021