Viral Video: सड़क पर बह रहे बाढ़ के पानी को पार करने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर, हुआ भयंकर हादसा

Car Fell In Deep Water: कहते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा इंसान को भुगतना जरूर पड़ता है. लेकिन इंसान हर जगह अपनी मर्जी चलाना चाहता है. वह भूल जाता है कि प्रकृति के खिलाफ जाने का अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है. इसका उदाहरण देखने को मिला जब एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और वह गहरे पानी में जा गिरी. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को IPS अधिकारी दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. IPS अधिकारी ने वीडियो को शेयर करते हुए एक संदेश भी दिया है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सड़क के उपर से पानी काफी तेज बहाव के साथ दूसरी तरफ जा रहा है. देखने से लग रहा है कि यह कोई नदी है जिस पर पुल बना हुआ है और नदी में बाढ़ आने की वजह से पानी पुल के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है. पानी इतना भरा हुआ है कि वीडियो में पुल नजर ही नहीं आ रहा. वीडियो देखकर पानी के बहाव की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं, दूसरी तरफ कुछ वाहन भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं. शायद वे पानी के बहाव के कम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि पुल पार कर सकें.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि एक चार पहिया गाड़ी पानी के इस तेज बहाव को पार कर रही है. देखने से लग रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर भी काफी मशक्कत कर रहा है कि वह उसे सीधा चलाए और बहाव पार हो जाए. लेकिन पानी की इतनी तेज धार के बीच गाड़ी सीधी नहीं चल पाती और अपने आप मुड़ने लगती है. अंत में वो दूसरी तरफ जाकर गहरे पानी में गिर जाती है. यह देखने में काफी खतरनाक है.

देखें वीडियो-

Your "Life" is more important than "few days delay".

Value it!

"Nature" is way too powerful than any machine.

Respect it! pic.twitter.com/WdlmeXukqQ

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 14, 2022