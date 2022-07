Wedding Dance: दूल्हा-दुल्हन ने स्टेज पर डांस से लगा दी ऐसी आग, यूजर्स बोले- रब ने बना दी जोड़ी!

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज डांस के ना जाने कितने वीडियोज वायरल (Viral) होते रहते हैं. इनमें से बारातियों का डांस भी खूब वायरल होता है और कुछ वीडियोज को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. दूल्हा-दुल्हन (Groom-Bride) के डांस के वीडियोज को भी काफी पसंद किया जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है और खूब व्यूज भी बंटोर रहा है. इस वीडियो में दिख रही दूल्हा-दुल्हन की केमिस्ट्री (Chemistry) वाकई में लाजवाब है. कई यूजर्स दूल्हा-दुल्हन को शुभकामनाएं (Blessings) देते नजर आए.

दूल्हा-दुल्हन का गजब का डांस

हाल ही में ट्विटर पर दूल्हा-दुल्हन का एक वीडियो लोगों को खूब अच्छा लग रहा है. इस वीडियो में कपल गोविंदा (Govinda) के मशहूर गाने 'तुमसा कोई प्यारा' पर डांस कर रहे हैं. दूल्हा-दुल्हन की नजर एक दूसरे से हट नहीं पा रही है. आप भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

Jodi is truly "Made for each other"#ShaadiMubarak pic.twitter.com/eDQk4a3hlo

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 8, 2022