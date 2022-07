Trending Video: अचानक बीच सड़क पर उतरने लगा प्लेन, घबराए लोगों ने की बचने की कोशिश; देखा है ये मंजर?

Social Media Viral Video: हाल ही में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो को देखकर सभी लोग प्लेन के पायलट की तारीफों के पुल बांधते दिखाई दे रहे हैं. 'फॉक्स न्यूज' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना अमेरिका (America) की है. वीडियो में दिख रहा प्लेन सिंगल इंजन वाला है. पायलट का नाम विंसेट फ्रेजर बताया जा रहा है. ये घटना प्लेन के विंग कैमरे (Wing Cameras) में कैद हो गई थी. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है चौंक जा रहा है.

दिल दहलाने वाला वीडियो

पायलट इस सिंगल इंजन वाले विमान (Plane) को उड़ा रहा था. पायलट के साथ उस वक्त उसके ससुर भी प्लेन में मौजूद थे, जब प्लेन के इंजन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया. जब पायलट ने इस बात की जानकारी संबंधित ऑथोरिटी को दी तो उन्होंने पायलट को सड़क पर ही लैंडिंग करने की सलाह दी. इसके बाद क्या हुआ, ये जानने से पहले आप इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

The Swain County Sheriff's Office released this video Thursday taken by a pilot of a harrowing emergency landing on a highway in the Blue Ridge Mountains in North Carolina. https://t.co/tksdvysPLw pic.twitter.com/dsgjqBtHJy

— Louie Tran (@louie_tran) July 8, 2022