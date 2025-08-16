Video: बेहोश पड़ी गिलहरी, रोती हुई महिला... इस कहानी का अंत आपको रुला भी देगा और मुस्कुराने पर मजबूर भी करेगा

Squirrel Viral Animal Video: एक ऊंचे पेड़ से कूदने के बाद एक छोटी गिलहरी सीधे जमीन पर आ गिरी. गिरते ही उसके पीछे के पैर टूट गए और वह बेहोश हो गई. वहां मौजूद एक महिला ने यह देखा तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ी. उसने गिलहरी को सहारा दिया और अपने घर ले गई. गिलहरी की हालत गंभीर थी, इसलिए महिला ने तुरंत उसे सीपीआर दिया. कुछ समय बाद गिलहरी ने सांस लेना शुरू कर दिया. यह देखकर महिला की आंखों में आंसू आ गए. वह रोते-रोते उसकी सेवा में जुट गई.

पैर के फ्रैक्चर का कैसे हुआ इलाज?

गिलहरी के पीछे के पैर में गंभीर फ्रैक्चर था. महिला ने उसे तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाकर एक्स-रे करवाया और पैर में प्लास्टर चढ़वाया. वह रोज उसके पैर की हल्की-हल्की मसाज करती और उसकी पसंद का खाना खिलाती. कुछ दिनों की देखभाल के बाद गिलहरी धीरे-धीरे चलने लगी. महिला की देखभाल ने उसे फिर से एक्टिव कर दिया. अब वह महिला के छोटे बच्चे के साथ पार्क में खेलती है और घर के पीछे वाले पेड़ों पर अपना घर बना लिया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो ने क्यों जीता दिल?

इस खूबसूरत कहानी का वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट wezoophilist पर शेयर किया गया. वीडियो देखते ही लाखों लोगों ने महिला की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "आपने अब तक का सबसे अच्छा काम किया है." दूसरे ने कहा, "केवल दयालुता ही आपको भगवान का सबसे प्रिय बनाती है." तीसरे ने लिखा, "उसने अपने लिए स्वर्ग का रास्ता बना लिया है, भगवान जरूर पहचानेंगे." आज के समय में जब लोग अक्सर जानवरों की परवाह नहीं करते, यह कहानी इंसानियत और करुणा की एक मिसाल है. एक घायल गिलहरी को नया जीवन देने वाली यह महिला सिर्फ उसकी मददगार नहीं, बल्कि उसकी दोस्त भी बन गई.