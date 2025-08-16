Video: बेहोश पड़ी गिलहरी, रोती हुई महिला... इस कहानी का अंत आपको रुला भी देगा और मुस्कुराने पर मजबूर भी करेगा
Advertisement
trendingNow12883076
Hindi Newsजरा हटके

Video: बेहोश पड़ी गिलहरी, रोती हुई महिला... इस कहानी का अंत आपको रुला भी देगा और मुस्कुराने पर मजबूर भी करेगा

Squirrel Viral Video: एक ऊंचे पेड़ से कूदने के बाद एक छोटी गिलहरी सीधे जमीन पर आ गिरी. गिरते ही उसके पीछे के पैर टूट गए और वह बेहोश हो गई. वहां मौजूद एक महिला ने यह देखा तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ी. उसने गिलहरी को सहारा दिया और अपने घर ले गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: बेहोश पड़ी गिलहरी, रोती हुई महिला... इस कहानी का अंत आपको रुला भी देगा और मुस्कुराने पर मजबूर भी करेगा

Squirrel Viral Animal Video: एक ऊंचे पेड़ से कूदने के बाद एक छोटी गिलहरी सीधे जमीन पर आ गिरी. गिरते ही उसके पीछे के पैर टूट गए और वह बेहोश हो गई. वहां मौजूद एक महिला ने यह देखा तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ी. उसने गिलहरी को सहारा दिया और अपने घर ले गई. गिलहरी की हालत गंभीर थी, इसलिए महिला ने तुरंत उसे सीपीआर दिया. कुछ समय बाद गिलहरी ने सांस लेना शुरू कर दिया. यह देखकर महिला की आंखों में आंसू आ गए. वह रोते-रोते उसकी सेवा में जुट गई.

यह भी पढ़ें: स्टेज पर चलते-चलते बच्चे ने कर डाली ऐसी हरकत! पूरा हॉल हंसी से लोटपोट और इंटरनेट हुआ दीवाना

पैर के फ्रैक्चर का कैसे हुआ इलाज?

गिलहरी के पीछे के पैर में गंभीर फ्रैक्चर था. महिला ने उसे तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाकर एक्स-रे करवाया और पैर में प्लास्टर चढ़वाया. वह रोज उसके पैर की हल्की-हल्की मसाज करती और उसकी पसंद का खाना खिलाती. कुछ दिनों की देखभाल के बाद गिलहरी धीरे-धीरे चलने लगी. महिला की देखभाल ने उसे फिर से एक्टिव कर दिया. अब वह महिला के छोटे बच्चे के साथ पार्क में खेलती है और घर के पीछे वाले पेड़ों पर अपना घर बना लिया है.

यह भी पढ़ें: पंडित जी हैं या बॉलीवुड एक्टर? शादी के मंडप में मंत्र कम रोमांटिक गाने ज्यादा, मुंह ताकते रह गए दूल्हा-दुल्हन

 

 

सोशल मीडिया पर वीडियो ने क्यों जीता दिल?

इस खूबसूरत कहानी का वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट wezoophilist पर शेयर किया गया. वीडियो देखते ही लाखों लोगों ने महिला की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "आपने अब तक का सबसे अच्छा काम किया है." दूसरे ने कहा, "केवल दयालुता ही आपको भगवान का सबसे प्रिय बनाती है." तीसरे ने लिखा, "उसने अपने लिए स्वर्ग का रास्ता बना लिया है, भगवान जरूर पहचानेंगे." आज के समय में जब लोग अक्सर जानवरों की परवाह नहीं करते, यह कहानी इंसानियत और करुणा की एक मिसाल है. एक घायल गिलहरी को नया जीवन देने वाली यह महिला सिर्फ उसकी मददगार नहीं, बल्कि उसकी दोस्त भी बन गई. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
;