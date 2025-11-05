Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

बैक बेंचर से लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट तक... बेटे की सफलता पर पिता की भर आईं आंखें, रो पड़ा पूरा इंटरनेट समाज

Father Reaction Video: एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपने बेटे के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पर खुशी के आंसू नहीं रोक पाता. ये पल हर उस परिवार की मेहनत और बलिदान को दर्शाता है जो अपने बच्चों की सफलता के पीछे खड़ा रहता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:46 PM IST
बैक बेंचर से लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट तक... बेटे की सफलता पर पिता की भर आईं आंखें, रो पड़ा पूरा इंटरनेट समाज

CA Result Viral: एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को पिघला रहा है. इस वीडियो में एक पिता को अपने बेटे के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने पर खुशी से फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर अनुज सिन्हा ने शेयर किया, जिन्होंने अपने बेटे रोशन सिन्हा की इस उपलब्धि को गर्व और भावनाओं के साथ मनाया.

क्या लिखा पिता ने अपने बेटे के लिए पोस्ट में?

अनुज ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “CA रोशन सिन्हा, तूने आज माहौल बदल दिया… बैकबेंचर से लेकर सीए बनने तक का सफर, यह तेरी डेडिकेशन का नतीजा है.” उन्होंने आगे बताया कि यह सफलता कई सालों की मेहनत, अनगिनत रातों की नींद और खुद पर भरोसे का फल है. अपने कैप्शन में अनुज ने लिखा, “यह सफर सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का था. इस गले लगने में हर त्याग, हर दुआ और हर मेहनत शामिल है, जिसने इस पल को संभव बनाया.” इस लाइन ने कई दर्शकों की आंखें नम कर दीं, क्योंकि इसमें हर भारतीय परिवार की झलक दिखाई दी.

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

वीडियो में क्या नजर आया?

वीडियो में रोशन अपने पिता के पास जाकर उनके पैर छूता है और पिता उसे कसकर गले लगा लेते हैं. उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि मां बगल में खड़ी भावुक होकर इस दृश्य को देखती हैं. इस सीन ने हर उस दर्शक को रुला दिया जिसने कभी अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश की हो. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया और हजारों यूजर्स ने कमेंट्स में परिवार को बधाई दी. कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो उन्हें याद दिलाता है कि हर सफलता के पीछे परिवार की दुआ, त्याग और भरोसा होता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANUJ SINHA (@isolated_pic)

 

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

वीडियो के अंत में अनुज ने बड़े प्यार से लिखा, “लाला एक चाय तो बनती है अब, लव यू लाले दी जान.” इस प्यारे वाक्य ने इस इमोशनल कहानी को और भी दिल को छू लेने वाला बना दिया, जो अब देशभर में प्यार और प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है.

