Advertisement
trendingNow13050098
Hindi Newsजरा हटकेमास्साब ने पूछा लोकतंत्र किसे कहते है? लड़की ने दिया ऐसा जवाब, सुनते ही गुरु जी का भन्ना गया माथा!

मास्साब ने पूछा लोकतंत्र किसे कहते है? लड़की ने दिया ऐसा जवाब, सुनते ही गुरु जी का भन्ना गया माथा!

Viral video: सरकारी स्कूल का वायरल वीडियो, जिसमें छात्रा ने लोकतंत्र पर मजेदार जवाब दिया, सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. लोग हंसते हैं और शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. छात्रा का कॉन्फिडेंट जवाब नेटिजन्स को सोचने पर मजबूर कर रहा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मास्साब ने पूछा लोकतंत्र किसे कहते है? लड़की ने दिया ऐसा जवाब, सुनते ही गुरु जी का भन्ना गया माथा!

सोशल मीडिया पर एक सरकारी स्कूल का वीडियो इन दिनों तहलका मचा रहा है. कुछ ही सेकंड की इस वायरल क्लिप में टीचर एक छात्रा से लोकतंत्र की परिभाषा पूछते हैं, और छात्रा का जवाब देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. लेकिन इस मजेदार क्लिप के पीछे शिक्षा की असलियत भी छिपी है. वीडियो न केवल हंसी का कारण बना है, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की चुनौतियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है. इस वीडियो ने नेटिजन्स के बीच एक नई बहस शुरू कर दी है.

लड़की ने दिया ऐसा जवाब कि...

वीडियो में स्कूल का आंगन साफ दिखाई देता है, जहां छात्राएं लाइन में खड़ी हैं. मास्साब कुर्सी पर बैठकर सिविक्स पढ़ा रहे हैं और एक-एक छात्रा से सवाल कर रहे हैं. अचानक मास्साब ने पूरी तैयारी के साथ एक छात्रा से पूछा, “लोकतंत्र क्या है?” छात्रा ने जवाब दिया जो न तो किसी किताब में लिखा है और न ही किसी विद्वान ने ऐसा सोचा होगा. उसका जवाब मजेदार और चौंकाने वाला दोनों था, और यही कारण है कि वीडियो देखते ही वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोशल मीडिया रिएक्शन वायरल

वीडियो वायरल होते ही लोग अपनी प्रतिक्रियाओं में हंसी के साथ-साथ शिक्षा पर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर और टीचिंग में सुधार की जरूरत है. वहीं कुछ लोग छात्रा के जवाब की मासूमियत और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो हंसी और शिक्षा की वास्तविकता का एक साथ मिक्सचर बन गया है. नेटिजन्स इसे देखकर सोच रहे हैं कि क्या सही मायने में शिक्षा के मूल उद्देश्य पूरे हो रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद BJP ने यहां जीती 31 सीटें, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद BJP ने यहां जीती 31 सीटें, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या