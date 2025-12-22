मास्साब ने पूछा लोकतंत्र किसे कहते है? लड़की ने दिया ऐसा जवाब, सुनते ही गुरु जी का भन्ना गया माथा!

सोशल मीडिया पर एक सरकारी स्कूल का वीडियो इन दिनों तहलका मचा रहा है. कुछ ही सेकंड की इस वायरल क्लिप में टीचर एक छात्रा से लोकतंत्र की परिभाषा पूछते हैं, और छात्रा का जवाब देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. लेकिन इस मजेदार क्लिप के पीछे शिक्षा की असलियत भी छिपी है. वीडियो न केवल हंसी का कारण बना है, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की चुनौतियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है. इस वीडियो ने नेटिजन्स के बीच एक नई बहस शुरू कर दी है.

लड़की ने दिया ऐसा जवाब कि...

वीडियो में स्कूल का आंगन साफ दिखाई देता है, जहां छात्राएं लाइन में खड़ी हैं. मास्साब कुर्सी पर बैठकर सिविक्स पढ़ा रहे हैं और एक-एक छात्रा से सवाल कर रहे हैं. अचानक मास्साब ने पूरी तैयारी के साथ एक छात्रा से पूछा, “लोकतंत्र क्या है?” छात्रा ने जवाब दिया जो न तो किसी किताब में लिखा है और न ही किसी विद्वान ने ऐसा सोचा होगा. उसका जवाब मजेदार और चौंकाने वाला दोनों था, और यही कारण है कि वीडियो देखते ही वायरल हो गया.

सोशल मीडिया रिएक्शन वायरल

वीडियो वायरल होते ही लोग अपनी प्रतिक्रियाओं में हंसी के साथ-साथ शिक्षा पर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर और टीचिंग में सुधार की जरूरत है. वहीं कुछ लोग छात्रा के जवाब की मासूमियत और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो हंसी और शिक्षा की वास्तविकता का एक साथ मिक्सचर बन गया है. नेटिजन्स इसे देखकर सोच रहे हैं कि क्या सही मायने में शिक्षा के मूल उद्देश्य पूरे हो रहे हैं.