मेरे पिता मुस्लिम हैं, मेरी मां हिंदू... घर में मंदिर-मस्जिद दोनों! नफरत फैलाने वालों को लड़के का करारा जवाब

Hindu Muslim Unity Viral Video: आज जहां दुनिया भर से तनाव और विवाद की खबरें आती हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक छोटे से वीडियो ने उम्मीद की नई किरण जगा दी है. एक ऐसा घर जहां अजान भी होती है और आरती भी, जहां मां सुबह उठकर बच्चों के लिए सहरी बनाती है और बहन प्यार से इफ्तार सजाती है. खुद को 'हाइब्रिड मुस्लिम' बताने वाले इस शख्स ने अपने परिवार की जो झलक दिखाई है, वह साबित करती है कि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता. आइए जानते हैं इस 'सुपर वायरल' फैमिली की पूरी कहानी.

दुनिया भर में जब धर्म और राजनीति को लेकर तनाव की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, उसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को अलग ही संदेश दिया है. इस वीडियो में एक युवक अपने परिवार के बारे में बताता है और कहता है कि उनका घर अलग-अलग धर्मों का मिश्रण है, लेकिन इसके बावजूद परिवार में हमेशा प्यार और सम्मान बना रहता है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग इसे इंसानियत का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं.

क्या सच में ‘हाइब्रिड मुस्लिम’ है यह परिवार?

वीडियो में युवक खुद को हाइब्रिड मुस्लिम बताता है. वह कहता है कि उसके पिता मुस्लिम हैं जबकि उसकी मां हिंदू परिवार से आती हैं. दोनों अलग धर्मों से होने के बावजूद उनका परिवार हमेशा आपसी समझ और स्वीकार्यता के साथ रहा है. युवक बताता है कि उनके घर में दोनों धर्मों की परंपराओं का सम्मान किया जाता है और इसी वजह से परिवार में कभी कोई विवाद नहीं हुआ. उसकी बातों से साफ झलकता है कि उनके घर की नींव प्यार और सम्मान पर टिकी हुई है.

परिवार के सदस्य किस धर्म को मानते हैं?

वीडियो में युवक आगे बताता है कि वह और उसके दोनों भाई इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि उनकी बहन खुद को हिंदू मानती है. वह अपने भाइयों के नाम भी बताता है और कहता है कि तीनों भाई एक ही घर में बड़े हुए हैं. परिवार में प्यार भरे निकनेम भी हैं जैसे आशु, मुन्नू और जिन्नू. वहीं उनकी बहन की शादी एक हिंदू परिवार में हुई है और वह अपने धर्म का पालन करती हैं.

क्या घर में दोनों धर्मों की परंपराएं निभाई जाती हैं?

युवक बताता है कि उनके घर में अलग-अलग धार्मिक परंपराएं भी शांति से निभाई जाती हैं. उदाहरण के तौर पर वह रमजान का जिक्र करता है. वह कहता है कि रमजान के दौरान उसके भाई रोजा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं. उसी समय उसकी बहन इफ्तार की तैयारी में मदद करती है. वहीं उनकी मां रोज सुबह जल्दी उठकर सहरी बनाती हैं ताकि रोजा रखने वाले लोग आराम से अपना रोजा शुरू कर सकें. यह सुनकर लोग सोशल मीडिया पर इस परिवार की काफी तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में भारत के बारे में क्या कहा गया?

वीडियो के आखिर में युवक एक भावुक संदेश देता है. वह कहता है कि उनका घर एक हिंदू घर है और यहां किसी को किसी से कोई समस्या नहीं है. वह आगे कहता है, “यही भारत है, यही प्यार है और यही शांति का देश है. इसे कोई खराब नहीं कर सकता. जय हिंद.” यह संदेश सुनकर कई लोगों ने वीडियो को शेयर किया और इसे भारत की असली पहचान बताया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग परिवार की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भगवान इस परिवार को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है जो समाज में प्यार और एकता का संदेश दें. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह सब सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है. इस वीडियो ने एक बार फिर यह चर्चा शुरू कर दी है कि अलग-अलग धर्मों वाले लोग भी एक परिवार की तरह शांति से रह सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.