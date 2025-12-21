हुबहू श्रीदेवी जैसी... गोल्डन साड़ी में इस बच्ची का डांस देख आप भी एक पल को धोखा खा जाएंगे!

दिवंगत लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. उनकी मासूम मुस्कान, बेमिसाल एक्सप्रेशन और लाजवाब डांस आज भी दर्शकों को भावुक कर देता है. सोशल मीडिया के दौर में जब कोई उनकी झलक दिखा दे, तो लोगों का ठहर जाना तय है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्ही बच्ची का डांस देखकर लोग पलभर के लिए धोखा खा रहे हैं. गोल्डन साड़ी, वही अदाएं और वही एक्सप्रेशन. इस परफॉर्मेंस ने एक बार फिर श्रीदेवी की यादें ताजा कर दी हैं.

कम उम्र में बड़ा सफर

श्रीदेवी उन चुनिंदा कलाकारों में से थीं, जिन्होंने हर उम्र और हर भाषा के दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. महज चार साल की उम्र में तमिल फिल्म कंधन करुणाई से करियर शुरू करने वाली श्रीदेवी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में दशकों तक राज किया. उनका अभिनय सहज होने के साथ-साथ भावनाओं से भरा होता था. यही वजह है कि आज भी कलाकार और फैंस उनके अंदाज को अपनाने की कोशिश करते हैं. उनके डांस स्टेप्स, चेहरे के एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस को कॉपी करना आसान नहीं है, फिर भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा करते रहते हैं.

गोल्डन साड़ी में भूमिका तिवारी का जादू

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह श्रीदेवी के मशहूर गाने पर डांस करती नजर आ रही है. इस बच्ची का नाम भूमिका तिवारी है, जो पहले से ही अपने डांस वीडियो के लिए जानी जाती हैं. वायरल क्लिप में भूमिका फिल्म जुदाई के लोकप्रिय गाने ‘शादी करके फंस गया’ पर परफॉर्म करती दिखती हैं. उन्होंने गोल्डन रंग की साड़ी पहनी है, जो बिल्कुल उसी अंदाज की लगती है, जैसी श्रीदेवी ने गाने में पहनी थी. लुक से लेकर हेयरस्टाइल तक, हर चीज में परफेक्शन नजर आता है.

एक्सप्रेशन ने जीता दिल

इस डांस की सबसे खास बात यह है कि भूमिका ने सिर्फ स्टेप्स ही नहीं, बल्कि श्रीदेवी के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को भी शानदार तरीके से अपनाया है. आंखों की नजाकत, चेहरे के भाव और कमर की हल्की मटकन. हर मूव में लेडी सुपरस्टार की झलक दिखती है. इतनी कम उम्र में भावनाओं के साथ ऐसा डांस करना लोगों को हैरान कर रहा है. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कमेंट में भूमिका को “मिनी श्रीदेवी” कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह परफॉर्मेंस उन्हें पुराने सुनहरे दिनों में ले गई.