Advertisement
trendingNow13048280
Hindi Newsजरा हटकेहुबहू श्रीदेवी जैसी... गोल्डन साड़ी में इस बच्ची का डांस देख आप भी एक पल को धोखा खा जाएंगे!

हुबहू श्रीदेवी जैसी... गोल्डन साड़ी में इस बच्ची का डांस देख आप भी एक पल को धोखा खा जाएंगे!

सोशल मीडिया पर भूमिका तिवारी नाम की बच्ची का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गोल्डन साड़ी पहनकर श्रीदेवी के गाने पर परफॉर्म करती दिखती हैं. उनके एक्सप्रेशन और अंदाज देखकर लोग उन्हें “मिनी श्रीदेवी” कह रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हुबहू श्रीदेवी जैसी... गोल्डन साड़ी में इस बच्ची का डांस देख आप भी एक पल को धोखा खा जाएंगे!

दिवंगत लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. उनकी मासूम मुस्कान, बेमिसाल एक्सप्रेशन और लाजवाब डांस आज भी दर्शकों को भावुक कर देता है. सोशल मीडिया के दौर में जब कोई उनकी झलक दिखा दे, तो लोगों का ठहर जाना तय है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्ही बच्ची का डांस देखकर लोग पलभर के लिए धोखा खा रहे हैं. गोल्डन साड़ी, वही अदाएं और वही एक्सप्रेशन. इस परफॉर्मेंस ने एक बार फिर श्रीदेवी की यादें ताजा कर दी हैं.

कम उम्र में बड़ा सफर

श्रीदेवी उन चुनिंदा कलाकारों में से थीं, जिन्होंने हर उम्र और हर भाषा के दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. महज चार साल की उम्र में तमिल फिल्म कंधन करुणाई से करियर शुरू करने वाली श्रीदेवी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में दशकों तक राज किया. उनका अभिनय सहज होने के साथ-साथ भावनाओं से भरा होता था. यही वजह है कि आज भी कलाकार और फैंस उनके अंदाज को अपनाने की कोशिश करते हैं. उनके डांस स्टेप्स, चेहरे के एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस को कॉपी करना आसान नहीं है, फिर भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा करते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 गोल्डन साड़ी में भूमिका तिवारी का जादू

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह श्रीदेवी के मशहूर गाने पर डांस करती नजर आ रही है. इस बच्ची का नाम भूमिका तिवारी है, जो पहले से ही अपने डांस वीडियो के लिए जानी जाती हैं. वायरल क्लिप में भूमिका फिल्म जुदाई के लोकप्रिय गाने ‘शादी करके फंस गया’ पर परफॉर्म करती दिखती हैं. उन्होंने गोल्डन रंग की साड़ी पहनी है, जो बिल्कुल उसी अंदाज की लगती है, जैसी श्रीदेवी ने गाने में पहनी थी. लुक से लेकर हेयरस्टाइल तक, हर चीज में परफेक्शन नजर आता है.

 एक्सप्रेशन ने जीता दिल

इस डांस की सबसे खास बात यह है कि भूमिका ने सिर्फ स्टेप्स ही नहीं, बल्कि श्रीदेवी के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को भी शानदार तरीके से अपनाया है. आंखों की नजाकत, चेहरे के भाव और कमर की हल्की मटकन. हर मूव में लेडी सुपरस्टार की झलक दिखती है. इतनी कम उम्र में भावनाओं के साथ ऐसा डांस करना लोगों को हैरान कर रहा है. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कमेंट में भूमिका को “मिनी श्रीदेवी” कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह परफॉर्मेंस उन्हें पुराने सुनहरे दिनों में ले गई.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Sridevisridevi lookalike girl

Trending news

BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन