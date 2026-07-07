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किसान को दबोचकर बैठ गई शेरनी, नजारा देख डर से कांपे लोग...नहीं हुई पास जाने की हिम्मत, वीडियो हो रहा वायरल

Viral Video of Lion-Human Confrontation in Gujarat: गुजरात में जंगल से निकली एक शेरनी, किसान को दबोचकर बैठ गई. यह नजारा देख कर लोग कांप गए. करीब आधे घंटे तक लोग शेरनी को भगाने की कोशिश करते रहे लेकिन वह टस से मस नहीं हुई. यह नजारा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 04:54 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:54 AM IST
किसान को दबोचकर बैठ गई शेरनी, नजारा देख डर से कांपे लोग...नहीं हुई पास जाने की हिम्मत, वीडियो हो रहा वायरल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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