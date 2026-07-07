/किसान को दबोचकर बैठ गई शेरनी, नजारा देख डर से कांपे लोग...नहीं हुई पास जाने की हिम्मत, वीडियो हो रहा वायरल

Viral News About Lion-Human Confrontation in Gujarat: जरा सोचिए, आप किसी काम से घर से बाहर निकलें और तभी एक विशालकाय आप पर झपट्टा मारकर दबोच ले. उसने पैरों के नुकीले नाखून आपके पैरों में गड़ाकर आपको नीचे गिरा रखा हो और मुंह से आपका हाथ दबोच रखा हो तो आपकी हालत क्या होगी. आप निश्चित रूप से मौत को तय मानकर पत्थर की तरह शॉक में आ जाएंगे. गुजरात में एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही वाकया हुआ, जब उसे भयानक शेरनी ने अपने काबू में कर लिया और उसे दबोचकर बैठ गई. आसपास के लोग दूर खड़े होकर भय से चीखते-चिल्लाते रहे लेकिन किसी की भी हिम्मत शेरनी के पास जाने की नहीं हुई. इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए, जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना गुजरात के भावनगर जिले में आने वाले पालिताना तालुका के गरजिया (गरड़िया) गांव में सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुई. पशुपालन करने वाले कलुभाई बोगाभाई परमार अपने घर के पास गायों को चारा खिलाने गए थे. तभी पास की झाड़ियों से शेरनी अचानक निकली और उन पर झपट पड़ी. उसने अपने पंजों के नुकीले नाखून कलुभाई के पैरों में गड़ा दिए और अपने जबड़ों से उनका हाथ जकड़ लिया. इसके चलते वे वहीं गिर पड़े.
शेरनी का यह हमला पास में ही रहने वाले एक पड़ोसी ने देख लिया. उसने शोर मचाकर शेरनी को भगाना चाहा लेकिन नाकाम रहे. थोड़ी देर में ही काफी लोग मौके पर जुट गए और वे शोर करके व डंडे लहराकर शेरनी का ध्यान कलुभाई से हटाने लगे. उनके शोरगुल के बावजूद शेरनी अपने पंजा और जबड़े से उन्हें पकड़ कर बैठी रही. इस दौरान कलुभाई के शरीर से खून बहता रहा. करीब आधे घंटे तक शेरनी वहां पर ऐसे ही बैठी रही.
आखिरकार लोगों से हंगामे से परेशान होकर शेरनी कलुभाई को छोड़कर पास में बंधी एक गाय की ओर बढ़ गई और उसका शिकार कर अपना निवाला बना लिया. उसके दूर हटने के बाद लोगों ने किसी तरह हिम्मत करके कलुभाई को वहां से हटाया और उसे पालिताना सरकारी अस्पताल ले जाया गया. गहरे जख्मों के देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भावनगर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया. वहां पर अब उनकी हालत खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है.
इस भयावह घटना के बाद गांव के लोगों में डर बैठ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग को घटना की सूचना तुरंत दी गई थी. इसके बावजूद अधिकारी समय से नहीं पहुंचे, जिससे कलुभाई की जान खतरे में पड़ गई. उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय बढ़ाने और शेरों के हमलों को रोकने की मांग की है.
बताते चलें कि भावनगर जिले का यह क्षेत्र गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर शेरों का कॉरिडोर माना जाता है. इस इलाके में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि शेरों की बढ़ती आबादी और उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर विस्तार के कारण ऐसे संघर्ष आम हो गए हैं. पिछले महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें शेरों को पकड़कर दूसरे इलाकों में छोड़ा गया. इसकी वजह से जंगल से सटे गांवों में रहने वालों में दहशत का माहौल है.
LION ATTACKS ON ANIMAL CARE TAKER
A lioness attacked a Maldhari family near Palitana in Gujarat's Bhavnagar district.
- Lion trapped the guy for 30 minutes
- Look at the guy how he consoles Lion by Touching his head
- After being rescued and rushed to a hospital for… pic.twitter.com/gWYDg9AYkX
— Jeet (@JeetN25) July 6, 2026
इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग पीड़ित के साहस और धैर्य की जमकर सराहना कर रहे हैं. यूजर कह रहे हैं कि शेरनी के चंगुल में फंसने के बावजूद पीड़ित ने घबराकर प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उसकी जान बच गई. अगर वह हाथ पांव चलाता तो गुस्साई शेरनी उसी वक्त जान ले सकती है. लेकिन समझदारी की वजह से कलुभाई उसका शिकार होने से बच गए.