/किसान को दबोचकर बैठ गई शेरनी, नजारा देख डर से कांपे लोग...नहीं हुई पास जाने की हिम्मत, वीडियो हो रहा वायरल

Viral News About Lion-Human Confrontation in Gujarat: जरा सोचिए, आप किसी काम से घर से बाहर निकलें और तभी एक विशालकाय आप पर झपट्टा मारकर दबोच ले. उसने पैरों के नुकीले नाखून आपके पैरों में गड़ाकर आपको नीचे गिरा रखा हो और मुंह से आपका हाथ दबोच रखा हो तो आपकी हालत क्या होगी. आप निश्चित रूप से मौत को तय मानकर पत्थर की तरह शॉक में आ जाएंगे. गुजरात में एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही वाकया हुआ, जब उसे भयानक शेरनी ने अपने काबू में कर लिया और उसे दबोचकर बैठ गई. आसपास के लोग दूर खड़े होकर भय से चीखते-चिल्लाते रहे लेकिन किसी की भी हिम्मत शेरनी के पास जाने की नहीं हुई. इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए, जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ.