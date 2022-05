Cuteness Overloaded: मेट्रो में छोटी सी बच्ची ने किया ऐसा डांस, देखकर बन जाएंगे इसकी क्यूट अदाओं के फैन

Little Girl Dance Moves: इंस्टाग्राम पर छोटे बच्चों के वीडियोज या रील्स (Reels) लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक दिल जीतने वाला वीडियो खूब धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में एक बच्ची को मेट्रो के अंदर नाचते (Dancing In The Metro) हुए देखा जा सकता है. मेट्रो के अंदर इस क्यूट सी बच्ची ने ऐसा डांस किया कि लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

वीडियो हुआ वायरल

सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले इस वायरल वीडियो (Viral Video) में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की गिटार की धुन पर कितना अच्छा डांस कर रही है. वह गिटार (Guitar) की धुन बॉलीवुड के मशहूर गाने 'आपके आ जाने से' की है. आप भी बिना देरी किए पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग (Trending) इस वीडियो को जरूर देखें...

ये भी पढें: Parachute Ride: हवा में हुआ ऐसा हादसा; पैरासेलिंग करनी पड़ गई महंगी, बाल-बाल बची जान

डांस ने जीता दिल

बच्ची के एक्सप्रेशन (Expressions) डांस करते वक्त काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. इस मासूम बच्ची ने अपने डांस वीडियो को मेट्रो (Metro) में बनाया है. डांस कर रही बच्ची की ड्रेस उस पर बहुत ज्यादा सूट कर रही है. क्यूटनेस (Cuteness) के साथ-साथ बच्ची के डांस स्टेप्स ने सबको अपना दीवाना बना दिया है. इस बच्ची के कमाल के मूवमेंट्स ने सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) को काफी इंप्रेस किया है.

ये भी पढें: सुहाने मौसम में घूमने निकले लोग; कुतुब मीनार या विष्णु मंदिर, किसे देखने पहुंची भीड़

मस्ती में नाच रही थी बच्ची

ट्रेंडिंग वीडियो में बच्ची मस्ती और खुशी (Happiness) से नाच रही है. उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोचेगा? ऐसी बेफिक्री तो हमें बचपन (Childhood) में ही देखने को मिल सकती है. बड़े होते ही हम कॉन्शियस (Conscious) होने लगते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने से ज्यादा दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात से हमें फर्क पड़ने लगता है.

LIVE TV