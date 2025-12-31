इंसान है या फौलाद? -51 डिग्री की बर्फीली नदी में लगाई छलांग, VIDEO देख कांप जाएगी रूह

जहां हल्की सी ठंड पड़ते ही लोग हीटर, रजाई और कंबलों में दुबक जाते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो हर किसी को सिहरने पर मजबूर कर रहा है. इस वीडियो में एक शख्स ऐसी बर्फीली ठंड में पानी के अंदर डुबकी लगाता दिख रहा है, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. तापमान इतना कम बताया जा रहा है कि पलकें तक जम सकती हैं. वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई कोई इंसान इतनी ठंड सह सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

रात के अंधेरे में बर्फीले पानी में उतरा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स रात के समय बर्फ से जमे एक खुले पानी के गड्ढे की सीढ़ियों से नीचे उतरता है. वह खुद कैमरे में बताता है कि बाहर का तापमान माइनस 51 डिग्री सेल्सियस है. इतनी ठंड में आमतौर पर शरीर सुन्न पड़ जाता है, लेकिन शख्स बिना किसी डर या हिचक के पानी में छलांग लगा देता है. हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए नजर आता है. पानी से बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, जिसने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर मची हलचल

वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि वीडियो देखने के बाद उसने खुद पर दो और कंबल डाल लिए. वहीं, कई लोग यह सोचकर हैरान हैं कि इतनी ठंड में बाहर निकलते ही शख्स के कपड़े तुरंत बर्फ क्यों नहीं बन गए. कुछ यूजर्स ने इसे हिम्मत की मिसाल बताया, तो कुछ ने इसे जान जोखिम में डालने वाला स्टंट कहा. वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं.

बर्फीले पानी के अनुभव को लेकर अलग-अलग राय

कुछ अनुभवी लोगों का कहना है कि बेहद ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद जब शरीर को गर्म कपड़े मिलते हैं, तो अंदर से एक अलग ही ऊर्जा और सुकून महसूस होता है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के प्रयोग हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होते. अचानक इतनी ठंड के संपर्क में आने से शरीर को गंभीर नुकसान भी हो सकता है. बावजूद इसके, यह वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इंसानी शरीर की सहनशक्ति कितनी है. यही कारण है कि यह वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है.