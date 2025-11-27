Advertisement
मोबाइल देखते ही शुरू हो जाती है तोते दीवानगी, खुद YouTube खोलकर देखता है अपना फेवरेट वीडियो!

Viral Video; सोशल मीडिया पर एक तोते का वीडियो वायरल है, जिसमें वह इंसानों की तरह मोबाइल चलाते दिखता है. तोता नोटिफिकेशन हटाता, यूट्यूब खोलता और पसंद न आने पर वीडियो स्क्रॉल भी करता है. 21 लाख से ज्यादा व्यू पाकर वीडियो खूब चर्चा में है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:16 AM IST
आजकल लोगों में स्मार्टफोन की लत कोई नई बात नहीं है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई हर समय फोन में ही घुसा रहता है. लेकिन अगर यही आदत किसी इंसान की बजाय किसी पक्षी में दिख जाए, तो सोचिए कितनी अजीब लगेगी! सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक तोता मोबाइल फोन के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. यह तोता सिर्फ फोन देख ही नहीं रहा, बल्कि उसे इंसानों की तरह ऑपरेट भी कर रहा है, और यही वजह है कि वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

तोते की स्मार्टफोन दीवानगी ने किया सबको हैरान

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक तोता जमीन पर रखे मोबाइल में पूरी तरह खोया हुआ है. उसकी नजरें सिर्फ स्क्रीन पर टिकी हैं और वह बड़े ध्यान से फोन चला रहा है. जैसे ही स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, तोता चोंच से बैक बटन दबाकर स्क्रीन बदल देता है. इसके बाद वह मेन्यू बार स्क्रॉल करता है और सीधे यूट्यूब का आइकन खोल देता है. यहां तक कि वह अपना पसंदीदा वीडियो ढूंढकर खुद ही चला लेता है. इस नज़ारे ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह तोता स्मार्टफोन को उस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कई बार इंसान भी नहीं कर पाते.

वीडियो पसंद नहीं आया तो तोते ने खुद किया स्क्रॉल

तोते की समझदारी यहीं खत्म नहीं होती. जैसे ही कोई वीडियो उसे पसंद नहीं आता, वह चोंच से स्क्रीन को साइड में स्क्रॉल कर देता है और दूसरा वीडियो ढूंढकर चला लेता है. खास बात यह है कि वह हमेशा दूसरे तोतों के वीडियो ही देखना पसंद करता है. वीडियो में दिखता है कि पसंदीदा वीडियो मिलने पर वह खुशी से आवाजें भी निकालता है. बीच में अगर कोई ऐड आ जाता है, तो वह उसे स्किप करने के बजाय खुद स्क्रॉल करके दूसरा वीडियो चला लेता है. यह देखकर लोग मजाक में कहने लगे कि यह तोता शायद इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट है.

वीडियो देखकर यूजर्स कर रहे कमेंट 

यह अनोखा वीडियो इंस्टाग्राम पर @djanushvlog नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अपलोड होते ही यह वीडियो वायरल हो गया और अब तक इसे 21 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कमेंट्स में लोग तोते की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कुछ लोग इसे ‘स्मार्टेस्ट बर्ड’ बता रहे हैं, तो कुछ मजाक में कह रहे हैं कि ‘यह तो इंसानों से भी तेज निकला’.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

