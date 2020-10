मेट्रो में चढ़ते वक्त फिसला एक शख्स का पैर, लोगों ने ऐसे मिलकर बचाई उसकी जान

नई दिल्ली: आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में किसी के भी पास एक-दूसरे के लिए समय नहीं है. यहां तक कि जरूरत पड़ने पर भी कई बार आस-पास कोई नजर नहीं आता है. ऐसे में भीड़ में किसी की जान बचाना भी एक बड़ी बात है.

मिसाल बनी मेट्रो यात्रा

मेट्रो (Metro) किसी भी देश की हो, उसमें यात्रा करने वाले लोग जानते हैं कि कई बार उसमें यात्रा करना कितना मुश्किल हो जाता है. मेट्रो की भीड़ में कभी अपनों का साथ छूट जाता है, कभी कोई सामान तो कभी खुद ही फंस कर रह जाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर मेट्रो की यात्रा का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ का नजारा और एक शख्स की मुश्किल को साफतौर पर देखा जा सकता है. हालांकि, लोगों की सूझ-बूझ ने जिस तरह से उस व्यक्ति को बचा लिया, वह काबिलेतारीफ है. आप भी समझिए मानवता की मिसाल की यह कहानी.

मेट्रो में फंसा पैर

इस वायरल वीडियो (Viral Video) में एक व्यक्ति नजर आ रहा है, जो मेट्रो में चढ़ने की कोशिश कर रहा है. इसी दौरान उसका पैर प्लेटफॉर्म और मेट्रो ट्रेन के बीच में फंस जाता है. भीड़ ज्यादा होने या ध्यान न दे पाने की अवस्था में ऐसा हो जाता है. इस तरह से फंस जाने के बाद वह व्यक्ति मदद के लिए आवाज लगाता है. तभी उस व्यक्ति के सामने खड़ा दूसरा यात्री आनन-फानन में मेट्रो कर्मचारी को सूचना देता है कि अमुक व्यक्ति की जान खतरे में है, आप तुरंत सहायता प्रदान करें. यह वीडियो वन्य सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Humanity should be our race. Love should be our religion....

A man slipped and got his leg stuck between the train and the railway tracks. All the passengers rushed to push the train in order to free the man

Source: Rex pic.twitter.com/PGZ8BnYTZD

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 30, 2020