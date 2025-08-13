फ्लाइट में अचानक नीले बुरके वाली महिला ने जलाया सिगरेट, फिर जो किया उसे देखकर यात्रियों की उड़ गई नींद

Smoking In Flight: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीती नजर आ रही है. यह घटना इस्तांबुल से साइप्रस जा रही एक फ्लाइट की है. महिला नीले बुरके और सनग्लास में खिड़की के पास बैठी थी, जब उसने अचानक सिगरेट जलाकर पीना शुरू कर दिया. एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक फ्लाइट में स्मोकिंग सख्त मना है, लेकिन उसने इन नियमों की पूरी तरह अनदेखी की.

यात्रियों और क्रू की पहली प्रतिक्रिया क्या थी?

वीडियो में दिखा कि महिला अकेले वाली सीट पर बैठी थी. वह सिगरेट का कश लेकर बुरका खींचकर धुआं छोड़ रही थी, लेकिन उसकी गंध पास बैठे यात्रियों को महसूस हो गई. सामने वाली सीट पर बैठे एक यात्री ने पीछे मुड़कर देखा और सीट का कवर हटाकर सतर्क हो गया. इसके बाद क्रू मेंबर्स तुरंत वहां पहुंचे और सिगरेट छीन ली.

Woman attempts to smoke on plane and burn seat cover pic.twitter.com/8vf0JQLW4q — The Sun (@TheSun) August 11, 2025

मामला बिगड़ा कैसे?

सिगरेट छीने जाने के बाद महिला ने लाइटर निकाला और सीट के कवर में आग लगाने की कोशिश की. यही नहीं, उसने सफेद कपड़े के टुकड़े में भी आग लगाने की कोशिश की. लेकिन क्रू मेंबर्स ने फौरन उसका लाइटर छीनने की कोशिश की, जिस पर उसने विरोध किया. एक अन्य क्रू मेंबर पानी की बोतल लेकर आया और जलती हुई लौ पर पानी डालकर आग बुझा दी.

यह वीडियो कब और कहां का है?

ब्रिटिश मीडिया ‘द सन’ के मुताबिक यह वीडियो 11 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया और अब तक 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हालांकि, कई लोगों ने बताया कि यह घटना हाल की नहीं बल्कि साल 2019 की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2019 में इस्तांबुल से उत्तरी साइप्रस जा रही फ्लाइट में यह महिला सिगरेट पीने के साथ-साथ धमकी भी देने लगी थी. उसने कहा था, “मैं FETO की मेंबर हूं और प्लेन उड़ा दूंगी.” उस समय फ्लाइट इस्तांबुल एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रही थी.

महिला कौन थी और क्या कार्रवाई हुई?

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह महिला ‘गुलेन ऑर्गनाइजेशन’ से जुड़ी थी, जिसे तुर्की सरकार ने ‘FETO’ और ‘PDY’ नाम से आतंकी संगठन घोषित किया है. FETO पर 2016 में तुर्की में असफल तख्तापलट की साजिश का आरोप है. घटना के बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया था.