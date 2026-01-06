महिला ने गहने छुपाने के लिए लगाया ऐसा 'धमाकेदार' जुगाड़, चोर भी सिर पकड़कर लगेगा रोने

देसी जुगाड़ के मामले में भारतीयों की क्रिएटिविटी पूरी दुनिया जानती है. छोटी से छोटी परेशानी का ऐसा हल निकाल लेते हैं कि सामने वाला भी सिर पकड़ ले. लेकिन कई बार यही जुगाड़ उल्टा पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला ने घर से बाहर जाते समय कीमती सामान छुपाने का ऐसा ‘सेफ्टी हैक’ बताया, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. महिला को लगा कि उसने चोरी से बचने का मास्टर प्लान बना लिया है, लेकिन इंटरनेट की जनता ने इसे ‘चोरों के लिए फ्री ट्रेनिंग’ बता दिया. वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

महिला ने बताया अनोखा तरीका

इंस्टाग्राम पर @shiprarai2000 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में महिला घर से बाहर निकलने से पहले कीमती सामान सुरक्षित रखने का तरीका बताती नजर आती है. वीडियो में उसके पास गहने, नकदी, घड़ी और घर की एक चाबी दिखाई देती है. महिला सबसे पहले सारे गहने और पैसे एक पॉलिथीन बैग में डालती है. इसके बाद वह उस बैग को कपड़े टांगने वाले हैंगर के बीच में फंसा देती है. फिर उस हैंगर पर एक टी-शर्ट पहनाई जाती है, ताकि बैग बाहर से नजर न आए. आखिर में महिला उस टी-शर्ट को दीवार की एक साधारण खूंटी पर टांग देती है और बड़े इत्मीनान से कैमरे की तरफ देखती है.

‘सुपर सेफ’ बताकर किया थम्स अप

वीडियो के आखिर में महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थम्स अप देती है, जैसे उसने चोरी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका खोज लिया हो. वीडियो पर लिखा होता है, “काश! यह पहले पता होता.” महिला का मानना है कि चोर कभी नहीं सोचेंगे कि कीमती सामान कपड़ों के बीच छुपा हो सकता है. हालांकि वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस लॉजिक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई यूजर्स का कहना है कि अगर यह वीडियो चोरों तक पहुंच गया, तो वे सबसे पहले दीवार पर टंगी टी-शर्ट ही चेक करेंगे.

सोशल मीडिया पर उड़ी जमकर खिल्ली

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया. एक यूजर ने लिखा, “अब चोर सबसे पहले यही टी-शर्ट देखेगा.” दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “आपने तो चोरों को भी स्कीम बता दी, अब वो थैंक यू बोलेंगे.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “दीदी का आइडिया उल्टा पड़ गया.” कई लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे सेफ्टी हैक्स को सोशल मीडिया पर शेयर करना खुद की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. फिलहाल यह वीडियो लोगों के लिए हंसी का कारण बना हुआ है और देसी जुगाड़ का यह उदाहरण इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.