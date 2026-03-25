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Hindi Newsजरा हटकेप्यार में मिला ऐसा धोखा! वेकेशन से वापस आई महिला ने जैसे ही चेक किया कैमरा, पैरों तले खिसक गई जमीन

प्यार में मिला ऐसा धोखा! वेकेशन से वापस आई महिला ने जैसे ही चेक किया कैमरा, पैरों तले खिसक गई जमीन

एक महिला को गर्ल्स ट्रिप के दौरान पेट कैमरे से पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा था और कैमरा बंद कर बाहर जा रहा था. सच सामने आते ही रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:35 PM IST
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रिश्तों में भरोसा कांच की तरह होता है, जो एक बार चटका तो फिर जुड़ना मुश्किल है. कल्पना कीजिए, आप अपनी सहेलियों के साथ विदेश में छुट्टियां मना रही हैं. बीच पर मस्ती कर रही हैं और अचानक आपके फोन पर घर के 'पेट कैमरे' से एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है जो आपकी पूरी दुनिया हिला देता है. एक 29 साल की महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह तो एक हफ्ते के लिए 'गर्ल्स ट्रिप' पर गई थी, लेकिन पीछे घर में उसके 35 साल के बॉयफ्रेंड ने जो खेल रचा, उसने 2 साल पुराने रिश्ते की पोल खोलकर रख दी. तकनीक ने वह सच दिखा दिया, जिसे महिला शायद कभी जानना ही नहीं चाहती थी.

कैमरे की नजर और बॉयफ्रेंड का झूठ

महिला पिछले दो साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन में रह रही थी. उन्होंने अपने पालतू जानवर की निगरानी के लिए घर में एक कैमरा लगाया था. जब महिला ट्रिप पर गई, तो बॉयफ्रेंड उसे मैसेज करता था कि वह घर पर है और सोने जा रहा है. शुरुआत में महिला को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे दाल में कुछ काला नजर आने लगा. बॉयफ्रेंड कहता था कि वह घर पर है, लेकिन कैमरे के लाइव फुटेज में वह कहीं दिखाई नहीं देता था. पहले तो महिला ने इसे कैमरे का एंगल समझा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीते, बॉयफ्रेंड का व्यवहार रूखा और जवाब अटपटे होने लगे, जिससे शक गहराता गया.

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 नोटिफिकेशन ने खोली पोल

ट्रिप के आखिरी दिन सब्र का बांध टूट गया. बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया कि वह जल्दी सो रहा है, जबकि वह अक्सर देर रात तक जागता था. कुछ देर बाद पेट कैमरे ने हलचल का नोटिफिकेशन भेजा. महिला ने जब ऐप खोला, तो देखा कि घर की लाइटें जल रही हैं और कुत्ता जोर-जोर से भौंक रहा है, लेकिन बॉयफ्रेंड गायब था. महिला ने तुरंत कॉल किए, पर उसने एक भी फोन नहीं उठाया. हद तो तब हो गई जब कैमरा अचानक 'डिसेबल' यानी बंद कर दिया गया. यह साफ इशारा था कि बॉयफ्रेंड कुछ ऐसा छिपा रहा है जिसे वह कैमरे की नजर में नहीं आने देना चाहता था.

रंगे हाथों पकड़ी गई चालाकी

जब महिला ने काफी कोशिशों के बाद कैमरा दोबारा ऑन किया, तो पाया कि बॉयफ्रेंड उसे जानबूझकर बंद करके कहीं बाहर गया था. टाइमस्टैम्प चेक करने पर पता चला कि वह पूरे तीन घंटे बाद घर लौटा. घर आने के बाद वह ऐसे सामान्य व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो. महिला यह देखकर सन्न रह गई कि जिस शख्स पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया, वह उसकी पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रच रहा था. इस धोखे ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया और वह असमंजस में पड़ गई कि क्या इस 'झूठे' इंसान के साथ उसे अपना भविष्य देखना चाहिए या नहीं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस आपबीती को जब महिला ने रेडिट पर शेयर किया, तो यूजर्स दो गुटों में बंट गए. ज्यादातर लोगों ने कहा कि जो इंसान बेगुनाह होता है, उसे कैमरा बंद करने या झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. यूजर्स के मुताबिक, कैमरा डिसेबल करना धोखे का सबसे बड़ा सबूत है और ऐसे रिश्ते को तुरंत खत्म कर देना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने महिला को भी घेरा और कहा कि पार्टनर की इस तरह जासूसी करना भी गलत है. हालांकि, बहुमत इसी पक्ष में था कि जहां झूठ और लुका-छिपी शुरू हो जाए, वहां प्यार का दम घुटने लगता है. अब फैसला महिला के हाथ में है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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