सफाईवाले चाचा से कम निकली ऑफिस एम्प्लाई की सैलरी, Video देख हंस-हंसकर बेहाल हुए लोग

Sweeper Salary Vs Employee Salary: आजकल सोशल मीडिया पर ऑफिस लाइफ से जुड़े कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. यह वीडियो एक ऑफिस का है, जहां सैलरी को लेकर कुछ ऐसा हुआ कि एक जूनियर कर्मचारी का सरेआम 'पोपट' हो गया. सफाई करने वाले चाचा ने अपनी सैलरी से कंप्यूटर पर बैठने वाले बाबू को ऐसा झटका दिया कि बेचारे का चेहरा ही उतर गया.
बात एक आम दिन की है जब ऑफिस में काम चल रहा था. तभी एक सफाई कर्मचारी हमेशा की तरह ऑफिस की टेबल साफ करने के लिए पहुंचते हैं. टेबल साफ करते-करते वहां मौजूद एक सीनियर कर्मचारी के दिमाग में शरारत सूझती है. वह मजाक-मजाक में ही सफाईवाले चाचा से उनकी महीने की सैलरी पूछ लेता है.
चाचा का जवाब और जूनियर की एंट्री
शुरुआत में तो चाचाजी अपनी सैलरी बताने में थोड़ा झिझकते हैं. उन्हें लगता है कि सब उनके मजे ले रहे हैं. लेकिन फिर वह धीरे से मुस्कुराते हुए बताते हैं कि उन्हें हर महीने 30 हजार रुपये वेतन मिलता है. यह सुनते ही सीनियर कर्मचारी के दिमाग की बत्ती जलती है. वह तुरंत पास में ही बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे एक जूनियर इम्प्लॉई के पास जाता है. सीनियर अब उस जूनियर लड़के से उसकी सैलरी पूछने लगता है.
खुल गया सैलरी का राज
जूनियर कर्मचारी पहले तो अपनी सैलरी बताने से बचता नजर आता है. वह इधर-उधर देखने लगता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में कोई अपनी सैलरी आसानी से नहीं बताता. लेकिन जब सीनियर कर्मचारी सीधे पॉइंट पर आता है और पूछता है कि 'क्या तुम्हारी सैलरी 20 हजार रुपये है?', तो जूनियर लड़का मना नहीं कर पाता. वह धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर 'हां' कह देता है.
जूनियर एंप्लॉई का ऐसा रोतू चेहरा देखकर ऑफिस का माहौल एकदम हल्का हो जाता है. दूसरी तरफ खड़े सफाईवाले चाचा और ऑफिस में मौजूद बाकी सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. बेचारा जूनियर लड़का बस अपनी किस्मत को कोसता रह जाता है. यह मजेदार वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है और लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.